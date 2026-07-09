Νέα επικίνδυνη προσπέραση στον ΒΟΑΚ: Οδηγός βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και παραλίγο να συγκρουστεί με φορτηγό, δείτε βίντεο
Νέα επικίνδυνη προσπέραση στον ΒΟΑΚ: Οδηγός βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και παραλίγο να συγκρουστεί με φορτηγό, δείτε βίντεο
Το φορτηγό πραγματοποίησε την τελευταία στιγμή ελιγμό και έτσι αποφεύχθηκε το τροχαίο
Ακόμη ένα περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης σημειώθηκε στον ΒΟΑΚ, το οποίο λίγο έλειψε να οδηγήσει σε σφοδρό τροχαίο ατύχημα.
Όπως φαίνεται σε βίντεο του zarpanews.gr, ένα γκρι αυτοκίνητο, που κινούνταν προς Ρέθυμνο, μετά τον Άγιο Ραφαήλ, προσπερνάει παράνομα περνώντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή του αυτοκινητόδρομου. Ταυτόχρονα, στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση προς Χανιά κινούνται κανονικά οχήματα, ενώ παραλίγο να συγκρουστεί με ένα φορτηγό. Το φορτηγό πραγματοποίησε την τελευταία στιγμή ελιγμό και έτσι αποφεύχθηκε το τροχαίο.
Τα υπόλοιπα οχήματα φρενάρουν απότομα, για να αποφύγουν τον κίνδυνο σύγκρουσης ή ακόμα και μιας καραμπόλας.
Πριν από μερικές ημέρες, είχε συλληφθεί οδηγός βυτιοφόρου, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να πραγματοποιεί εξαιρετικά επικίνδυνες προσπεράσεις στον δρόμο κοντά στο αεροδρόμιο Χανίων. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελικής αρχής. Επίσης, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ένας οδηγός νταλίκας καταγράφηκε να προσπερνά μικρό φορτηγό πάνω σε στροφή.
Όπως φαίνεται σε βίντεο του zarpanews.gr, ένα γκρι αυτοκίνητο, που κινούνταν προς Ρέθυμνο, μετά τον Άγιο Ραφαήλ, προσπερνάει παράνομα περνώντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή του αυτοκινητόδρομου. Ταυτόχρονα, στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση προς Χανιά κινούνται κανονικά οχήματα, ενώ παραλίγο να συγκρουστεί με ένα φορτηγό. Το φορτηγό πραγματοποίησε την τελευταία στιγμή ελιγμό και έτσι αποφεύχθηκε το τροχαίο.
Τα υπόλοιπα οχήματα φρενάρουν απότομα, για να αποφύγουν τον κίνδυνο σύγκρουσης ή ακόμα και μιας καραμπόλας.
Πριν από μερικές ημέρες, είχε συλληφθεί οδηγός βυτιοφόρου, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να πραγματοποιεί εξαιρετικά επικίνδυνες προσπεράσεις στον δρόμο κοντά στο αεροδρόμιο Χανίων. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελικής αρχής. Επίσης, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ένας οδηγός νταλίκας καταγράφηκε να προσπερνά μικρό φορτηγό πάνω σε στροφή.
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