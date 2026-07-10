«Στη σκιά του Βυζαντίου»: Ένα ιστορικό μυστήριο στην πιο συναρπαστική εποχή της Κωνσταντινούπολης

Δεν συμβαίνει συχνά ένας συγγραφέας να μετακινεί τον ήρωα μιας επιτυχημένης σειράς σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Ακόμη πιο σπάνιο είναι να το κάνει επειδή θέλει να τιμήσει τους αναγνώστες μιας άλλης χώρας. Κι όμως, αυτή είναι η ιστορία πίσω από το νέοτουκαι ιστορικού, «», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Historical Quest.Ύστερα από έξι βιβλία όπου ο βασιλικός δικαστής Όλντριχ του Χλουμ κινείται στη μεσαιωνική Κεντρική Ευρώπη, ο δημιουργός του αποφάσισε να τον οδηγήσει στην Κωνσταντινούπολη του 1265. Η ιδέα γεννήθηκε στην Αθήνα, σε μια συζήτηση με τον Έλληνα εκδότη του, Γιάννη Χρονόπουλο. Η πρόταση ήταν απλή: γιατί να μη διαδραματιστεί η επόμενη περιπέτεια του Όλντριχ στο Βυζάντιο, ως ένα λογοτεχνικό ευχαριστώ προς το ελληνικό κοινό που έχει αγκαλιάσει τη σειρά; Ο Βόντρουσκα επέστρεψε στην Τσεχία με αυτή τη σκέψη και άρχισε να μελετά μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους της βυζαντινής ιστορίας.Η επιλογή της εποχής μόνο τυχαία δεν είναι. Το 1265 η Κωνσταντινούπολη προσπαθεί ακόμη να σταθεί στα πόδια της μετά την ανακατάληψή της από τον Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο. Η αυτοκρατορία ανασυντάσσεται, οι πολιτικές ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες και τα συμφέροντα συγκρούονται σε κάθε επίπεδο. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η δολοφονία του αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου οδηγεί έναν Ιωαννίτη ιππότη στο εδώλιο. Για να αποφευχθεί μια διπλωματική κρίση, αναλαμβάνει να ερευνήσει την υπόθεση ο Όλντριχ του Χλουμ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο.Το μυθιστόρημα δεν στηρίζεται μόνο στην αγωνία της αστυνομικής πλοκής. Η μεγαλύτερη αρετή του είναι ότι μετατρέπει τη βυζαντινή πρωτεύουσα σε ζωντανό αφηγηματικό χώρο. Παλάτια, μοναστήρια, αγορές, λιμάνια και αίθουσες εξουσίας συνθέτουν το σκηνικό μιας πόλης που προσπαθεί να ξαναβρεί τον ρυθμό της, ενώ ο αναγνώστης την ανακαλύπτει μέσα από το βλέμμα ενός ξένου, απαλλαγμένου από βεβαιότητες και στερεότυπα.Ίσως αυτό να είναι και το μεγαλύτερο κέρδος του βιβλίου. Ο Βόντρουσκα δεν αντιμετωπίζει το Βυζάντιο ως εξωτικό φόντο για μια περιπέτεια, αλλά ως έναν ζωντανό κόσμο με τις δικές του αντιφάσεις, τις πολιτικές του εντάσεις και τη μοναδική πολιτισμική του ακτινοβολία. Έτσι, το «Στη σκιά του Βυζαντίου» δεν αποτελεί μόνο μία ακόμη υπόθεση του Όλντριχ του Χλουμ. Είναι μια συνάντηση δύο ιστορικών παραδόσεων –της κεντροευρωπαϊκής και της βυζαντινής– που πραγματοποιείται με σεβασμό, ιστορική γνώση και αφηγηματική δεξιοτεχνία, προσφέροντας στον αναγνώστη ένα ταξίδι που συνεχίζει να απλώνεται πολύ μετά την τελευταία σελίδα.