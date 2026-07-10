Ο Μητσοτάκης απαντά στον Ανδρουλάκη για την ακρίβεια και θέτει διλήμματα απέναντι στη «Βαβέλ της αντιπολίτευσης»
Ο Μητσοτάκης απαντά στον Ανδρουλάκη για την ακρίβεια και θέτει διλήμματα απέναντι στη «Βαβέλ της αντιπολίτευσης»
- Στις 10:30 η Ώρα του πρωθυπουργού στη Βουλή - Ο πρωθυπουργός θα κάνει απολογισμό της οικονομίας, υπογραμμίζοντας ότι οι αυξήσεις αποδοχών και οι φοροελαφρύνσεις είναι τέτοιες που έχουν υπερκαλύψει τις ανατιμήσεις που έχουν προκύψει
Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης να συναντήθηκαν επ’ ολίγον χθες στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, όμως η χημεία των δύο είναι εμφανώς ανύπαρκτη. Κατά πληροφορίες, δεν αντάλλαξαν σχεδόν ούτε κουβέντα κατά τη διάρκεια της κοινής τους παρουσίας στην εκκλησία της Κοζάνης, κάτι που αποτυπώνει και τον βαθμό του μεταξύ τους ρήγματος. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης θα σηκώσει σήμερα το γάντι που του πέταξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με νέα ερώτηση για την ακρίβεια και αναμένεται να απαντήσει στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού.
Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί την ερώτηση απαραίτητη και χρήσιμη, με δεδομένο ότι η κυβέρνηση εστιάζει στο κόστος ζωής που αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τους πολίτες βάσει όλων των δεικτών. Και από την αρχή της απάντησης του ο κ. Μητσοτάκης θα επισημάνει ότι η συζήτηση θα πρέπει να στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία, όχι σε εντυπώσεις και όχι σε μεμονωμένες αυξητικές τάσεις που παρατηρούνται σε συγκεκριμένες περιόδους που εξηγούν την απότομη άνοδο ή την απότομη πτώση των τιμών.
Ο κ. Μητσοτάκης θα επισημάνει ότι ο πληθωρισμός και αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν είναι ανεξάρτητα από τη διεθνοποιημένη οικονομία αλλά και από τις εθνικές ιδιαιτερότητες και από τη συγκυρία που διανύουμε, μια συγκυρία παγκόσμιας αναταραχής. Θα κάνει απολογισμό της οικονομίας, υπογραμμίζοντας ότι οι αυξήσεις αποδοχών και οι φοροελαφρύνσεις είναι τέτοιες που έχουν υπερκαλύψει τις ανατιμήσεις που έχουν προκύψει.
Ωστόσο, όπως αναμένεται να ξεκαθαρίσει, αυτό δεν σημαίνει ότι κάτι τέτοιο γίνεται πάντα φανερό στα πορτοφόλια των νοικοκυριών και συχνά κρύβεται πίσω από εξωγενείς ανατιμήσεις, όπως συμβαίνει σήμερα με το βοδινό κρέας ή από εξάρσεις ακρίβειας στην ενέργεια λόγω φαινομένων όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία ή η κρίση στα Στενά του Ορμούζ. Για αυτό, και σύμφωνα με πληροφορίες, θα επισημάνει ότι το στοίχημα της κυβέρνησης είναι τα αποτελέσματα της ανάπτυξης να μετατραπούν σε ατομική ευημερία σε κάθε νοικοκυριό.
Απέναντι σε όλα αυτά, όπως αναμένεται να πει ο κ. Μητσοτάκης, από την αντιπολίτευση δεν υπάρχει ουσιαστική αντιπρόταση, παρά μόνο η μείωση του ΦΠΑ, για την οποία επιμείνει ότι έχει αποτύχει όπου έχει εφαρμοστεί και παράλληλα έχει δημιουργήσει και τεράστια «τρύπα» στα έσοδα.
Υπό αυτό το πρίσμα και εν είδει διλήμματος, ο κ. Μητσοτάκης θα επισημάνει ότι η «Βαβέλ της αντιπολίτευσης» δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ουσιαστικά ένα τέτοιο θέμα και μόνο οι κυβερνητικές προτάσεις διέπονται από ρεαλισμό.
Παράλληλα από τις 31 Αυγούστου θα ισχύσει η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών άνω του 5% σε βασικές κατηγορίες καταναλωτικών αγαθών. Χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών και των σούπερ μάρκετ, με σκοπό τη συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών βασικών προϊόντων (τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης) και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες. Οι μειώσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 5%, η συμμετοχή των εταιρειών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει είναι 2 έως 4 μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος του έτους.
Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί την ερώτηση απαραίτητη και χρήσιμη, με δεδομένο ότι η κυβέρνηση εστιάζει στο κόστος ζωής που αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τους πολίτες βάσει όλων των δεικτών. Και από την αρχή της απάντησης του ο κ. Μητσοτάκης θα επισημάνει ότι η συζήτηση θα πρέπει να στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία, όχι σε εντυπώσεις και όχι σε μεμονωμένες αυξητικές τάσεις που παρατηρούνται σε συγκεκριμένες περιόδους που εξηγούν την απότομη άνοδο ή την απότομη πτώση των τιμών.
Ο κ. Μητσοτάκης θα επισημάνει ότι ο πληθωρισμός και αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν είναι ανεξάρτητα από τη διεθνοποιημένη οικονομία αλλά και από τις εθνικές ιδιαιτερότητες και από τη συγκυρία που διανύουμε, μια συγκυρία παγκόσμιας αναταραχής. Θα κάνει απολογισμό της οικονομίας, υπογραμμίζοντας ότι οι αυξήσεις αποδοχών και οι φοροελαφρύνσεις είναι τέτοιες που έχουν υπερκαλύψει τις ανατιμήσεις που έχουν προκύψει.
Ωστόσο, όπως αναμένεται να ξεκαθαρίσει, αυτό δεν σημαίνει ότι κάτι τέτοιο γίνεται πάντα φανερό στα πορτοφόλια των νοικοκυριών και συχνά κρύβεται πίσω από εξωγενείς ανατιμήσεις, όπως συμβαίνει σήμερα με το βοδινό κρέας ή από εξάρσεις ακρίβειας στην ενέργεια λόγω φαινομένων όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία ή η κρίση στα Στενά του Ορμούζ. Για αυτό, και σύμφωνα με πληροφορίες, θα επισημάνει ότι το στοίχημα της κυβέρνησης είναι τα αποτελέσματα της ανάπτυξης να μετατραπούν σε ατομική ευημερία σε κάθε νοικοκυριό.
Καμία αντιπρότασηΟ κ. Μητσοτάκης θα περιγράψει συνοπτικά τα μέτρα που η κυβέρνηση έχει λάβει, με αποτέλεσμα να έχουμε πτωτικές τιμές στα καύσιμα και πιο ελεγχόμενη κατάσταση στα super market, ενώ το πανευρωπαϊκό πρόβλημα της στέγης παραμένει ανοικτό, παρά τα μέτρα της κυβέρνησης όπως η επιστροφή ενοικίου, μέχρι να πέσουν νέα ακίνητα στην αγορά.
Απέναντι σε όλα αυτά, όπως αναμένεται να πει ο κ. Μητσοτάκης, από την αντιπολίτευση δεν υπάρχει ουσιαστική αντιπρόταση, παρά μόνο η μείωση του ΦΠΑ, για την οποία επιμείνει ότι έχει αποτύχει όπου έχει εφαρμοστεί και παράλληλα έχει δημιουργήσει και τεράστια «τρύπα» στα έσοδα.
Υπό αυτό το πρίσμα και εν είδει διλήμματος, ο κ. Μητσοτάκης θα επισημάνει ότι η «Βαβέλ της αντιπολίτευσης» δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ουσιαστικά ένα τέτοιο θέμα και μόνο οι κυβερνητικές προτάσεις διέπονται από ρεαλισμό.
Συμφωνία με την αγοράΑπό την κυβέρνηση στέκονται επίσης στο γεγονός ότι ο μηνιαίος πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν μηδενικός σε σχέση με τον Μάιο, κάτι που σημαίνει ότι επήλθε σταθεροποίηση τιμών, κυρίως λόγω της μεγάλης υποχώρησης του κόστους των καυσίμων. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι ο μηνιαίος πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν μηδενικός και τον Μάιο.
Παράλληλα από τις 31 Αυγούστου θα ισχύσει η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών άνω του 5% σε βασικές κατηγορίες καταναλωτικών αγαθών. Χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών και των σούπερ μάρκετ, με σκοπό τη συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών βασικών προϊόντων (τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης) και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες. Οι μειώσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 5%, η συμμετοχή των εταιρειών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει είναι 2 έως 4 μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος του έτους.
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