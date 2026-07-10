Ο Μητσοτάκης απαντά στον Ανδρουλάκη για την ακρίβεια και θέτει διλήμματα απέναντι στη «Βαβέλ της αντιπολίτευσης»

α κάνει απολογισμό της οικονομίας, υπογραμμίζοντας ότι οι αυξήσεις αποδοχών και οι φοροελαφρύνσεις είναι τέτοιες που έχουν υπερκαλύψει τις ανατιμήσεις που έχουν προκύψει