Γεωργιάδης: Ο πολιτικός διασυρμός του Φάμελλου ξεκίνησε από τον «εξώστη», όλα ήταν σχέδιο του Τσίπρα από την αρχή

Ο @SFamellos δεν είναι ασήμαντος πολιτικά το αντίθετο. Αν εξαιρέσεις την πολύ άσχημη στιγμή του με την υιοθέτηση της γελοίας κατηγορίας περί δήθεν ευθυνών Μητσοτάκη για τον θάνατο του υιού της Εισαγγελέως εκεί στη Λάρισα, η υπόλοιπη του θητεία ήταν αξιοπρεπής. Και ως Υπουργός…