Μετά τα ρατσιστικά σχόλια η Γερουσιαστής από την Παραγουάη έβρισε τον Εμπαπέ: «Ο πουτ@@@ς γιος δεν έδωσε το χέρι στον τερματοφύλακά μας»

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Η ίδια τοποθετήθηκε και κατά της κυβέρνησης της Παραγουάης που καταδίκασε τις δηλώσεις της για τον Εμπαπέ, λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν οφείλω καμία συγγνώμη στην Παραγουάη, το έκανα για την Παραγουάη».