Πέντε συλλήψεις μετά από αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αχαΐα και Ηλεία, βρέθηκαν καραμπίνα, γκλοπ, μαχαίρια

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας οπλίτης των Ενόπλων Δυνάμεων - Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων, ναρκωτικών, φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων