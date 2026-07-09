Πέντε συλλήψεις μετά από αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αχαΐα και Ηλεία, βρέθηκαν καραμπίνα, γκλοπ, μαχαίρια
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεία Αχαΐα Συλλήψεις όπλα ναρκωτικά

Πέντε συλλήψεις μετά από αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αχαΐα και Ηλεία, βρέθηκαν καραμπίνα, γκλοπ, μαχαίρια

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας οπλίτης των Ενόπλων Δυνάμεων - Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων, ναρκωτικών, φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων

Πέντε συλλήψεις μετά από αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αχαΐα και Ηλεία, βρέθηκαν καραμπίνα, γκλοπ, μαχαίρια
Στη σύλληψη πέντε ατόμων (4 άνδρες και 1 γυναίκα) προχώρησε το πρωί της Πέμπτης (9/7) σε περιοχές της Αχαΐας και της Ηλείας η Αστυνομία. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας οπλίτης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων, ναρκωτικών, φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε 10 σπίτια σε Αχαΐα και Ηλεία, όπου εντοπίστηκαν και προσήχθησαν συνολικά έξι άτομα.

Μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

- 31 γραμμάρια κοκαΐνης,
- 4,3 γραμμάρια κάνναβης,
- Ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης και 1 τρίφτης ναρκωτικών ουσιών,
- Ένα κυνηγετικό όπλο τύπου καραμπίνα,
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- 4 γκλοπ (3 από καουτσούκ και 1 μεταλλική πτυσσόμενη ράβδος),
- 3 μαχαίρια (1 αναδιπλούμενο, 1 τύπου «πεταλούδα» και ένας σουγιάς),
- Μία μεταλλική σιδερογροθιά
- Ένα σπρέι πιπεριού,
- 19 κυνηγετικά φυσίγγια και 3 φυσίγγια πυροβόλου όπλου (το ένα εκ των οποίων 9mm),
- 54 κροτίδες ισχυρού κρότου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

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