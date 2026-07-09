70χρονος που έκαιγε χαρτιά για να απομακρύνει σφίγγες συνελήφθη για τη φωτιά στο Καλοχώρι
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Πυρκαγιά Θεσσαλονίκη

70χρονος που έκαιγε χαρτιά για να απομακρύνει σφίγγες συνελήφθη για τη φωτιά στο Καλοχώρι

Σημειώνεται ότι η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες, ενώ ο ηλικιωμένος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμό από αμέλεια

70χρονος που έκαιγε χαρτιά για να απομακρύνει σφίγγες συνελήφθη για τη φωτιά στο Καλοχώρι
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Στη σύλληψη ενός 70χρονου προχώρησε η ΕΛΑΣ, που κατηγορείται ότι προκάλεσε από αμέλεια την πυρκαγιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.), του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησε στη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα, σε αγροτεμάχιο στη συμβολή των οδών Καπετάν Άγρα και Δαβάκη του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη.

Από τα στοιχεία της προανάκρισης προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε, όταν 70χρονος, έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες.

Σημειώνεται ότι η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες, ενώ ο 70χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμό από αμέλεια.

Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.886,56 ευρώ για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.


Εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα - Εστάλη μήνυμα 112

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά σε αύλειο χώρο βιοτεχνίας και αργότερα εισήλθε στο εσωτερικό της επιχείρησης, ενώ είχε επεκταθεί σε διπλανό εργοστάσιο πλακιδίων.

Λίγο μετά τις 16:00 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής για τους καπνούς, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. «Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο.
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