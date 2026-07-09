Τουρίστας στα Μάλια καταγγέλλει ξυλοδαρμό, ληστεία και ομηρία μέσα σε κλαμπ
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Μάλια Τουρίστας

Τουρίστας στα Μάλια καταγγέλλει ξυλοδαρμό, ληστεία και ομηρία μέσα σε κλαμπ

Συνελήφθησαν τρία άτομα - Τι υποστηρίζουν οι δύο πλευρές

Τουρίστας στα Μάλια καταγγέλλει ξυλοδαρμό, ληστεία και ομηρία μέσα σε κλαμπ
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Έναν εφιάλτη χωρίς προηγούμενο περιέγραψε στους αστυνομικούς του Τμήματος Χερσονήσου ότι βίωσε ένας 18χρονος Γερμανός, ο οποίος κατέφυγε στις Αρχές καταγγέλλοντας την κόλαση που έζησε στα χέρια δύο νεαρών Ελλήνων και ενός άνδρα από το Καμερούν.

Ο νεαρός τουρίστας που κάνει διακοπές στα Μάλια αναφέρθηκε στις άγριες καταστάσεις που έζησε από τους τρεις προαναφερθέντες, οι οποίοι συνελήφθησαν και κατηγορούνται για ληστεία, εκβίαση και αρπαγή! Με τη σειρά τους βέβαια οι φερόμενοι ως δράστες προχώρησαν σε μήνυση σε βάρος του νεαρού Γερμανού για ψευδή καταμήνυση

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα ξεκίνησαν όταν ο νεαρός από τη Γερμανία πήγε προχθές το πρωί στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου και κατήγγειλε ότι λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Τετάρτης κι ενώ βρισκόταν σε κλαμπ των Μαλίων, οι τρεις προαναφερθέντες κατηγορούμενοι, τον πλησίασαν και του είπαν ότι εκείνος και ένας αλλοδαπός από τη Νορβηγία προκάλεσαν ζημιές σε μια ηλεκτρονική συσκευή που τους ανήκει. Ζήτησαν από τον Γερμανό και το Νορβηγό να τους καταβάλουν χρηματικό ποσό ισάξιο με την προκληθείσα υλική ζημιά.

Ο Γερμανός και ο Νορβηγός αρνήθηκαν, λέγοντάς τους ότι δεν ήταν εκείνοι που προκάλεσαν τη ζημιά. Μετά από αυτή τους την απάντηση οι δύο Έλληνες και ο άνδρας από το Καμερούν τους οδήγησαν σε κλειστό χώρο δωμάτιο εντός του καταστήματος και άρχισαν να τους χτυπούν με τα χέρια και τα πόδια τους στο σώμα τους και στο κεφάλι, ενώ αρνήθηκαν να τους επιτρέψουν την έξοδο από αυτόν τον κλειστό χώρο κρατώντας τους παρά την θέλησης τους και έως ότου καταβάλουν τα χρήματα.

Όταν κατάφεραν τελικώς να φύγουν από το χώρο, ο Γερμανός υπέβαλε μήνυση σε βάρος των τριών. Με τη σειρά τους κι εκείνοι, όπως προαναφέρθηκε, υπέβαλαν μήνυση στο Γερμανό με αποτέλεσμα να συλληφθούν όλοι οι πρωταγωνιστές της υπόθεσης
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