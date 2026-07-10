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Το Ιράν δημοσίευσε για πρώτη φορά πλάνα από το κατεστραμμένο συγκρότημα του Αλί Χαμενεΐ, εικόνες απόλυτης καταστροφής
ΚΟΣΜΟΣ
Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ΗΠΑ Ιράν Επίθεση

Το Ιράν δημοσίευσε για πρώτη φορά πλάνα από το κατεστραμμένο συγκρότημα του Αλί Χαμενεΐ, εικόνες απόλυτης καταστροφής

Το βίντεο αποτυπώνει την έκταση των ζημιών μετά την αμερικανοϊσραηλινή αεροπορική επίθεση - Συντρίμμια, κατεστραμμένες οροφές και παραμορφωμένες μεταλλικές κατασκευές στο εσωτερικό του συγκροτήματος

Το Ιράν δημοσίευσε για πρώτη φορά πλάνα από το κατεστραμμένο συγκρότημα του Αλί Χαμενεΐ, εικόνες απόλυτης καταστροφής
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Πλάνα που δείχνουν για πρώτη φορά το εσωτερικό του κατεστραμμένου συγκροτήματος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έδωσαν στη δημοσιότητα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, αποκαλύπτοντας την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την αμερικανοϊσραηλινή αεροπορική επίθεση του περασμένου Μαρτίου.

Το βίντεο διάρκειας περίπου 50 δευτερολέπτων παρουσιάζει εικόνες εκτεταμένης καταστροφής, με σωρούς από μπάζα, τμήματα οροφών που έχουν καταρρεύσει, παραμορφωμένες δοκούς στήριξης και πόρτες που έχουν αποκολληθεί από τη δύναμη της έκρηξης.

Ερείπια στην αίθουσα όπου πραγματοποιούσε ομιλίες και συναντήσεις

Μεγάλες ζημιές καταγράφονται στο Ιμάμ Χομεϊνί Χουσεϊνίγια, την αίθουσα που βρίσκεται μέσα στο συγκρότημα του ανώτατου ηγέτη και στην οποία πραγματοποιούνταν συναντήσεις, θρησκευτικές τελετές και δημόσιες ομιλίες.

Iran Unveils Rare Footage of Khamenei's Compound After Attacks

Οι εικόνες δείχνουν τον χώρο γεμάτο χώμα και συντρίμμια, ενώ τμήματα της κατασκευής εμφανίζονται να έχουν υποστεί σοβαρές φθορές.

Μέχρι σήμερα είχαν δημοσιευθεί κυρίως δορυφορικές εικόνες από το σημείο μετά το πλήγμα, ωστόσο δεν είχαν δοθεί στη δημοσιότητα πλάνα από το εσωτερικό του συγκροτήματος.

Πολυήμερες τελετές πένθους

Η δημοσιοποίηση του βίντεο έγινε ενώ στο Ιράν συνεχίζονταν οι πολυήμερες τελετές πένθους για τον Χαμενεΐ, με μεγάλες συγκεντρώσεις και πομπές σε διάφορες πόλεις. Χιλιάδες υποστηρικτές συμμετείχαν στις τελετές στις ιερές για τους Σιίτες πόλεις Νατζάφ και Καρμπάλα στο Ιράκ, πριν από την ολοκλήρωση των τελετών ταφής στο Ιράν.

Σε ορισμένες στιγμές επικράτησε ένταση, καθώς πλήθη προσπάθησαν να πλησιάσουν το φέρετρο, αναγκάζοντας τους διοργανωτές να παρέμβουν για να αποφευχθούν επεισόδια.

Νέα ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη, καθώς συνεχίζεται η ανταλλαγή επιθέσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον δεκάδων ιρανικών στρατιωτικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αεράμυνας, αποθηκών πυραύλων και υποδομών που σχετίζονται με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις με drones εναντίον στόχων στην περιοχή του Κόλπου, κάνοντας λόγο για αντίποινα στις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Οι τελευταίες εξελίξεις εντείνουν τις ανησυχίες για την αντοχή της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός και τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης, με επίκεντρο και τον στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.
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