Πέθανε η 72χρονη λουόμενη που είχαν επαναφέρει στη ζωή ναυαγοσώστες στον Ποταμό Επανομής στην Θεσσαλονίκη
Πέθανε η 72χρονη λουόμενη που είχαν επαναφέρει στη ζωή ναυαγοσώστες στον Ποταμό Επανομής στην Θεσσαλονίκη
Αν και χάρις στις προσπάθειες ναυαγοσωστών η ηλικιωμένη είχε επανέλθει, δυστυχώς κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο Παπανικολάου
Στο νοσοκομείο Παπανικολάου κατέληξε η ηλικιωμένη γυναίκα που είχαν αρχικά επαναφέρει στη ζωή με ΚΑΡΠΑ το πρωί της Πέμπτης ναυαγοσώστες στον Ποταμό Επανομής, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Νωρίτερα, ο δήμος Θερμαϊκού είχε γνωστοποιήσει πως η 72χρονη είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις της και πως χάρη στην άμεση επέμβαση ναυαγοσωστών επανήλθε.
Η γυναίκα παρελήφθη περίπου στη 1 το μεσημέρι από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου», όπου τελικά δεν άντεξε και πέθανε σύμφωνα με το voria.gr.
Προανάκριση διενεργείται από το Α' Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης
Νωρίτερα, ο δήμος Θερμαϊκού είχε γνωστοποιήσει πως η 72χρονη είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις της και πως χάρη στην άμεση επέμβαση ναυαγοσωστών επανήλθε.
Η γυναίκα παρελήφθη περίπου στη 1 το μεσημέρι από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου», όπου τελικά δεν άντεξε και πέθανε σύμφωνα με το voria.gr.
Προανάκριση διενεργείται από το Α' Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης
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