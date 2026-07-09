Πέθανε η 72χρονη λουόμενη που είχαν επαναφέρει στη ζωή ναυαγοσώστες στον Ποταμό Επανομής στην Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη παραλία Θερμαϊκός

Πέθανε η 72χρονη λουόμενη που είχαν επαναφέρει στη ζωή ναυαγοσώστες στον Ποταμό Επανομής στην Θεσσαλονίκη

Αν και χάρις στις προσπάθειες ναυαγοσωστών η ηλικιωμένη είχε επανέλθει, δυστυχώς κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο Παπανικολάου

Πέθανε η 72χρονη λουόμενη που είχαν επαναφέρει στη ζωή ναυαγοσώστες στον Ποταμό Επανομής στην Θεσσαλονίκη
Στο νοσοκομείο Παπανικολάου κατέληξε η ηλικιωμένη γυναίκα που είχαν αρχικά επαναφέρει στη ζωή με ΚΑΡΠΑ το πρωί της Πέμπτης ναυαγοσώστες στον Ποταμό Επανομής, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Νωρίτερα, ο δήμος Θερμαϊκού είχε γνωστοποιήσει πως η 72χρονη είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις της και πως χάρη στην άμεση επέμβαση ναυαγοσωστών επανήλθε.

Η γυναίκα παρελήφθη περίπου στη 1 το μεσημέρι από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου», όπου τελικά δεν άντεξε και πέθανε σύμφωνα με το voria.gr.

Προανάκριση διενεργείται από το Α' Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Καλοκαίρι στη Striggla με απολαυστικούς value for money μεζέδες που μένουν αξέχαστοι -Το νέο έξυπνο μενού

Εντυπώσεις από το νέο καλοκαιρινό μενού του σεφ Θωμά Μάτσα στη Striggla, τη δημοφιλή γαστροταβέρνα των βορείων προαστίων, που συνδυάζει αυτή τη σεζόν νοστιμιά, πρωτοτυπία και καλές τιμές για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης