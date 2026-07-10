Τα μηνύματα των νέων δημοσκοπήσεων: Γιατί η ΝΔ αντέχει ενώ η ακρίβεια παραμένει το Νο1 πρόβλημα
Τα μηνύματα των νέων δημοσκοπήσεων: Γιατί η ΝΔ αντέχει ενώ η ακρίβεια παραμένει το Νο1 πρόβλημα
MRB και Pulse κατέγραψαν ότι η ΝΔ εξακολουθεί να είναι πρώτη, ο Μητσοτάκης παραμένει το ισχυρότερο πολιτικό χαρτί του κυβερνητικού στρατοπέδου και η αντιπολίτευση αδυνατεί να παρουσιάσει πειστική κυβερνητική εναλλακτική
Η κυβέρνηση προηγείται. Η αντιπολίτευση δεν πείθει. Οι πολίτες συνεχίζουν να δυσκολεύονται. Σταθερότητα με λογαριασμό. Αυτές οι τρεις λέξεις αποτυπώνουν το κοινό μήνυμα των δύο τελευταίων μεγάλων δημοσκοπήσεων, της Pulse για τον ΣΚΑΪ και της MRB.
Πίσω από τις επιμέρους διαφορές των δύο μετρήσεων διαμορφώνεται μια σταθερή εικόνα. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί καθαρό προβάδισμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει το ισχυρότερο πολιτικό χαρτί του κυβερνητικού στρατοπέδου και η αντιπολίτευση εξακολουθεί να αδυνατεί να μετατρέψει τη δυσαρέσκεια των πολιτών σε πειστική κυβερνητική εναλλακτική.
Η Pulse προσθέτει ακόμη τέσσερις κρίσιμους δείκτες. Το 45% των πολιτών προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση έναντι 38% που επιλέγει συνεργασίες. Το 46% θέλει οι επόμενες εθνικές εκλογές να γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 30%, αφήνοντας δεύτερο τον Αλέξη Τσίπρα με 17%.
Δεν είναι εύκολο, όπως σταθερά αναφέρουν από το κεντρικό επιτελείο, να βρεθούν πολλές περίοδοι κατά τις οποίες μια κυβέρνηση να προηγείται σταθερά στην πρόθεση ψήφου, ο πρωθυπουργός να διατηρεί καθαρό προβάδισμα στην καταλληλότητα, η κοινωνία να προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση και, ταυτόχρονα, να επιλέγει την ολοκλήρωση της τετραετίας.
Οι τέσσερις αυτοί δείκτες δεν αποτυπώνουν απλώς μια εκλογική υπεροχή, αλλά κατά τα κυβερνητικά στελέχη και μια σχέση εμπιστοσύνης ως προς τη διακυβέρνηση. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει κερδίσει όλες τις μάχες.
Η αντιπολίτευση εξακολουθεί να είναι πολυδιασπασμένη και χωρίς έναν ενιαίο πόλο που να διεκδικεί πειστικά την εξουσία. Αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο πρόβλημα για τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Ο πρώτος επιχειρεί να επανατοποθετηθεί στον δημόσιο διάλογο. Ο δεύτερος συνεχίζει να επενδύει στη στρατηγική της θεσμικής αντιπολίτευσης. Μέχρι στιγμής, όμως, καμία από τις δύο επιλογές δεν φαίνεται να μεταφράζεται σε δυναμική που να απειλεί ευθέως την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Με απλά λόγια, η κυβερνητική φθορά υπάρχει. Εκείνο που δεν υπάρχει ακόμη είναι ο πολιτικός φορέας που θα την κεφαλαιοποιήσει.
Πίσω από τις επιμέρους διαφορές των δύο μετρήσεων διαμορφώνεται μια σταθερή εικόνα. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί καθαρό προβάδισμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει το ισχυρότερο πολιτικό χαρτί του κυβερνητικού στρατοπέδου και η αντιπολίτευση εξακολουθεί να αδυνατεί να μετατρέψει τη δυσαρέσκεια των πολιτών σε πειστική κυβερνητική εναλλακτική.
Η ψήφος της σταθερότηταςΤο ενδιαφέρον, όμως, δεν βρίσκεται μόνο στο ποιος προηγείται. Βρίσκεται κυρίως στο γιατί προηγείται. Η εικόνα δεν προκύπτει από μία μόνο δημοσκόπηση. Στην Pulse, η Νέα Δημοκρατία, δείχνει ότι «αγκαλιάζει» το 30% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ η MRB την καταγράφει λίγο χαμηλότερα, κοντά στο 29%. Οι διαφορές στους επιμέρους αριθμούς είναι μικρές. Η πολιτική εικόνα είναι κοινή: καθαρά πρώτη, χωρίς να αμφισβητείται η κυριαρχία της.
Η Pulse προσθέτει ακόμη τέσσερις κρίσιμους δείκτες. Το 45% των πολιτών προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση έναντι 38% που επιλέγει συνεργασίες. Το 46% θέλει οι επόμενες εθνικές εκλογές να γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 30%, αφήνοντας δεύτερο τον Αλέξη Τσίπρα με 17%.
Δεν είναι εύκολο, όπως σταθερά αναφέρουν από το κεντρικό επιτελείο, να βρεθούν πολλές περίοδοι κατά τις οποίες μια κυβέρνηση να προηγείται σταθερά στην πρόθεση ψήφου, ο πρωθυπουργός να διατηρεί καθαρό προβάδισμα στην καταλληλότητα, η κοινωνία να προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση και, ταυτόχρονα, να επιλέγει την ολοκλήρωση της τετραετίας.
Οι τέσσερις αυτοί δείκτες δεν αποτυπώνουν απλώς μια εκλογική υπεροχή, αλλά κατά τα κυβερνητικά στελέχη και μια σχέση εμπιστοσύνης ως προς τη διακυβέρνηση. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει κερδίσει όλες τις μάχες.
Η αντιπολίτευση χωρίς σημείο αναφοράςΤο ίδιο καθαρή είναι και η εικόνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Στην Pulse, η ΕΛΑΣ διατηρεί τη δεύτερη θέση με 17% στην εκτίμηση ψήφου, αφήνοντας τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 11,5%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στο 2%. Η MRB καταγράφει διαφορετικές επιμέρους αποστάσεις, όχι όμως διαφορετική πολιτική τάση.
Η αντιπολίτευση εξακολουθεί να είναι πολυδιασπασμένη και χωρίς έναν ενιαίο πόλο που να διεκδικεί πειστικά την εξουσία. Αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο πρόβλημα για τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Ο πρώτος επιχειρεί να επανατοποθετηθεί στον δημόσιο διάλογο. Ο δεύτερος συνεχίζει να επενδύει στη στρατηγική της θεσμικής αντιπολίτευσης. Μέχρι στιγμής, όμως, καμία από τις δύο επιλογές δεν φαίνεται να μεταφράζεται σε δυναμική που να απειλεί ευθέως την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Με απλά λόγια, η κυβερνητική φθορά υπάρχει. Εκείνο που δεν υπάρχει ακόμη είναι ο πολιτικός φορέας που θα την κεφαλαιοποιήσει.
Ο λογαριασμός της καθημερινότηταςΕίναι ίσως το μοναδικό σημείο στο οποίο οι αριθμοί αλλάζουν τη μεγάλη εικόνα και δημιουργούν σύμφωνα και με έμπειρους αναλυτές, το πολιτικό παράδοξο της συγκυρίας. Εκεί όπου η κυβέρνηση εμφανίζει σταθερό προβάδισμα σχεδόν σε όλους τους βασικούς πολιτικούς δείκτες, η ακρίβεια παραμένει η αχίλλειος πτέρνα.
Στην Pulse, το 89% των πολιτών χαρακτηρίζει το κόστος ζωής ως το σημαντικότερο ή ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας. Οι πολίτες εξακολουθούν να εμπιστεύονται περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία για τη διακυβέρνηση της χώρας. Την ίδια στιγμή, όμως, συνεχίζουν να αξιολογούν την κυβέρνηση με βασικό κριτήριο τις τιμές, το διαθέσιμο εισόδημα και το κόστος ζωής.
Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση φαίνεται να κερδίζει τη μάχη της πολιτικής σταθερότητας, όχι όμως και εκείνη που θα της επέτρεπε να μετατρέψει αυτή την υπεροχή σε νέα εκλογική δυναμική. «Όσο η ακρίβεια παραμένει το κυρίαρχο κοινωνικό άγχος, η πολιτική κυριαρχία αποκτά ένα φυσικό όριο», λέει στο protothema.gr έμπειρος παράγοντας.
Οι λεπτομέρειεςΥπάρχουν όμως και ορισμένα επιμέρους ευρήματα που, αν και δεν αλλάζουν τη μεγάλη εικόνα, φωτίζουν καλύτερα το σημερινό πολιτικό σκηνικό. Ένα από αυτά αφορά το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Η συζήτηση παραμένει ενεργή, όμως τα στοιχεία της Pulse δεν δείχνουν, προς το παρόν, δυναμική ικανή να ανατρέψει τις ισορροπίες.
Μόλις το 13% δηλώνει ότι θα το ψήφιζε «σίγουρα» ή «μάλλον», ενώ το 79% απαντά αρνητικά. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι, σε σχέση με τη μέτρηση του Μαΐου, η απήχησή του στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζεται μειωμένη.
Αντίστοιχα, οι μετρήσεις δείχνουν ότι οι νέοι πολιτικοί σχηματισμοί εξακολουθούν να εκφράζουν κυρίως ψήφο διαμαρτυρίας και όχι, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, μια συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Πρόκειται για μια παράμετρο που θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθηθεί όσο πλησιάζει η χώρα προς την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
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