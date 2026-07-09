Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού στη Θεσσαλονίκη αποκάλυψε μίνι οπλοστάσιο και ναρκωτικά σε ψιλικατζίδικο, δύο συλλήψεις

Κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν ακόμα και σκευάσματα σε μορφή τζελ και δισκίων για την καταπολέμηση της στυτικής δυσλειτουργίας





Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί



Η έρευνα ξεκίνησε από τον έλεγχο 30χρονου Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και σε συνεργασία με το Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.



Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στον 30χρονο, εντοπίστηκε στην κατοχή του μία σφραγισμένη πλαστική συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 5 γραμμαρίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 30χρονος είχε προμηθευτεί την ποσότητα από κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Ξηροκρήνης Θεσσαλονίκης.



Ακολούθησε έλεγχος στο συγκεκριμένο κατάστημα, ιδιοκτησίας του 50χρονου, όπου οι λιμενικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν σημαντικές ποσότητες κάνναβης, καθώς και άλλα αντικείμενα.



Τι κατασχέθηκε από το κατάστημα Συγκεκριμένα, βρέθηκαν:



* 83 σφραγισμένες συσκευασίες με φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, μικτού βάρους 5 γραμμαρίων η καθεμία,

* 20 σφραγισμένες συσκευασίες με ξηρό ανθό ακατέργαστης κάνναβης, μικτού βάρους 1 γραμμαρίου η καθεμία,

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* τέσσερις συσκευασίες με πλαστικά κυτία που περιείχαν ξηρό ανθό ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 1 γραμμαρίου η καθεμία,

* μία συσκευασία με πλαστικό κυτίο που περιείχε ξηρό ανθό ακατέργαστης κάνναβης βάρους 2,5 γραμμαρίων.



Παράλληλα, κατασχέθηκαν δέκα κόπτες-θρυμματιστές κάνναβης, πέντε πλαστικοί και πέντε μεταλλικοί, καθώς και πλήθος σκευασμάτων σε μορφή τζελ και δισκίων για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας, τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές, πωλούνταν χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Στη σύλληψη δύο ατόμων, ηλικίας 30 και 50 ετών, προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στελέχη του Λιμενικού στην Θεσσαλονίκη , μετά από έρευνα που αποκάλυψε ποσότητες κάνναβης, όπλα και άλλα αντικείμενα που κατασχέθηκαν.Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών , όπλων, καθώς και για παραβάσεις που σχετίζονται με άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και του Ποινικού Κώδικα.Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και σε συνεργασία με το Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στον 30χρονο, εντοπίστηκε στην κατοχή του μία σφραγισμένη πλαστική συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 5 γραμμαρίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 30χρονος είχε προμηθευτεί την ποσότητα από κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Ξηροκρήνης Θεσσαλονίκης.Ακολούθησε έλεγχος στο συγκεκριμένο κατάστημα, ιδιοκτησίας του 50χρονου, όπου οι λιμενικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν σημαντικές ποσότητες κάνναβης, καθώς και άλλα αντικείμενα.Συγκεκριμένα, βρέθηκαν:* 83 σφραγισμένες συσκευασίες με φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, μικτού βάρους 5 γραμμαρίων η καθεμία,* 20 σφραγισμένες συσκευασίες με ξηρό ανθό ακατέργαστης κάνναβης, μικτού βάρους 1 γραμμαρίου η καθεμία,* δύο συσκευασίες με πλαστικά κυτία που περιείχαν κατεργασμένη κάνναβη («σοκολάτα»), βάρους 1 γραμμαρίου η καθεμία,* τέσσερις συσκευασίες με πλαστικά κυτία που περιείχαν ξηρό ανθό ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 1 γραμμαρίου η καθεμία,* μία συσκευασία με πλαστικό κυτίο που περιείχε ξηρό ανθό ακατέργαστης κάνναβης βάρους 2,5 γραμμαρίων.Παράλληλα, κατασχέθηκαν δέκα κόπτες-θρυμματιστές κάνναβης, πέντε πλαστικοί και πέντε μεταλλικοί, καθώς και πλήθος σκευασμάτων σε μορφή τζελ και δισκίων για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας, τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές, πωλούνταν χωρίς την απαιτούμενη άδεια.



Εντοπίστηκαν όπλα και μεγάλο χρηματικό ποσό Κατά την έρευνα στο κατάστημα βρέθηκαν επίσης:



* πέντε ηλεκτρονικά τσιγάρα περιεκτικότητας 150 mg,

* ένα σπρέι πιπεριού των 100 ml,

* ένα ξύλινο γκλοπ μήκους 40 εκατοστών,

* ένα αλουμινένιο μπαστούνι μπέιζμπολ μήκους 77 εκατοστών,

* ένα πιστόλι κρότου-βολιδωτό διαμετρήματος 9 mm, με έναν γεμιστήρα και έξι φυσίγγια κρότου ήχου-λάμψης,

* το χρηματικό ποσό των 6.374,10 ευρώ,

* μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.



Στη συνέχεια, τα στελέχη του Λιμενικού μετέβησαν και σε δεύτερο κατάστημα που διατηρεί ο 50χρονος στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, όπου ο ίδιος παρέδωσε αυτοβούλως ένα ακόμη πιστόλι κρότου-βολιδωτό διαμετρήματος 9 mm, έναν γεμιστήρα και τέσσερα φυσίγγια κρότου-λάμψης.



Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν όλα τα ευρήματα που εντοπίστηκαν κατά την επιχείρηση.