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Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από επίθεση ενόπλου κοντά στο προεδρικό μέγαρο του Μεξικού, δείτε βίντεο
Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από επίθεση ενόπλου κοντά στο προεδρικό μέγαρο του Μεξικού, δείτε βίντεο
Η επίθεση σημειώθηκε στην πλατεία Σάντο Ντομίνγκο, περιοχή όπου δραστηριοποιούνται εγκληματικές συμμορίες – Σπάνιο περιστατικό για την πρωτεύουσα
Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν χθες Δευτέρα στο Μεξικό όταν ένοπλος άνοιξε πυρ υπό το φως της ημέρας, όχι μακριά από την έδρα της προεδρίας, σύμφωνα με τις αρχές -- επεισόδιο εξαιρετικά ασυνήθιστο στην πρωτεύουσα.
Το θύμα ήταν άνδρας 42 ετών, που έγινε στόχος σύμφωνα με τη γραμματεία (σ.σ. το υπουργείο) Ασφαλείας «απευθείας επίθεσης». Οι τραυματίες είναι άνδρες 39 ετών, πρόσθεσε η ίδια πηγή.
Αν και το Μεξικό σαρώνεται από κύμα βίας σε περιοχές κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ, ή/και σε περιοχές όπου δρουν συμμορίες επιδιδόμενες κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών, τέτοια επεισόδια είναι σπάνια στην πρωτεύουσα. Ωστόσο είναι γνωστό ότι στη μητρόπολη δρουν αντίπαλες συμμορίες, ιδίως η Unión Tepito και η Fuerza Anti-Unión.
Η δολοφονία διαπράχτηκε στην πλατεία Σάντο Ντομίνγκο, όπου σύμφωνα με την αστυνομία διακινούνται ναρκωτικά και πλαστά έγγραφα.
Η πρόεδρος της χώρας Κλαούδια Σέινμπαουμ κατοικεί σε περιοχή που δεν απέχει πολύ από εκεί.
Το θύμα ήταν άνδρας 42 ετών, που έγινε στόχος σύμφωνα με τη γραμματεία (σ.σ. το υπουργείο) Ασφαλείας «απευθείας επίθεσης». Οι τραυματίες είναι άνδρες 39 ετών, πρόσθεσε η ίδια πηγή.
#Ultimominuto Gran movilización policíaca en la Plaza Santo Domingo, en el Centro Histórico de Ciudad de México, debido a una balacera que dejó una persona muerta y dos más heridas, los responsables huyeron en moto pic.twitter.com/wLnUv28LOU— Dafne Mora (@Dafne148Mora) July 27, 2026
Αν και το Μεξικό σαρώνεται από κύμα βίας σε περιοχές κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ, ή/και σε περιοχές όπου δρουν συμμορίες επιδιδόμενες κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών, τέτοια επεισόδια είναι σπάνια στην πρωτεύουσα. Ωστόσο είναι γνωστό ότι στη μητρόπολη δρουν αντίπαλες συμμορίες, ιδίως η Unión Tepito και η Fuerza Anti-Unión.
Η δολοφονία διαπράχτηκε στην πλατεία Σάντο Ντομίνγκο, όπου σύμφωνα με την αστυνομία διακινούνται ναρκωτικά και πλαστά έγγραφα.
#Alerta | #Nación 🚨🔫 Ataque armado en inmediaciones de la plaza de Santo Domingo en el centro histórico de la #CDMX. El saldo es de una persona muerta y dos más heridas. Los responsables presuntamente huyeron en motocicleta.— ACONTECER (@acontecer_) July 28, 2026
📹 En redes pic.twitter.com/O4ejv7DsZZ
Η πρόεδρος της χώρας Κλαούδια Σέινμπαουμ κατοικεί σε περιοχή που δεν απέχει πολύ από εκεί.
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