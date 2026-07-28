Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από επίθεση ενόπλου κοντά στο προεδρικό μέγαρο του Μεξικού, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από επίθεση ενόπλου κοντά στο προεδρικό μέγαρο του Μεξικού, δείτε βίντεο

Η επίθεση σημειώθηκε στην πλατεία Σάντο Ντομίνγκο, περιοχή όπου δραστηριοποιούνται εγκληματικές συμμορίες – Σπάνιο περιστατικό για την πρωτεύουσα

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από επίθεση ενόπλου κοντά στο προεδρικό μέγαρο του Μεξικού, δείτε βίντεο
Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν χθες Δευτέρα στο Μεξικό όταν ένοπλος άνοιξε πυρ υπό το φως της ημέρας, όχι μακριά από την έδρα της προεδρίας, σύμφωνα με τις αρχές -- επεισόδιο εξαιρετικά ασυνήθιστο στην πρωτεύουσα.

Το θύμα ήταν άνδρας 42 ετών, που έγινε στόχος σύμφωνα με τη γραμματεία (σ.σ. το υπουργείο) Ασφαλείας «απευθείας επίθεσης». Οι τραυματίες είναι άνδρες 39 ετών, πρόσθεσε η ίδια πηγή.



Αν και το Μεξικό σαρώνεται από κύμα βίας σε περιοχές κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ, ή/και σε περιοχές όπου δρουν συμμορίες επιδιδόμενες κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών, τέτοια επεισόδια είναι σπάνια στην πρωτεύουσα. Ωστόσο είναι γνωστό ότι στη μητρόπολη δρουν αντίπαλες συμμορίες, ιδίως η Unión Tepito και η Fuerza Anti-Unión.

Η δολοφονία διαπράχτηκε στην πλατεία Σάντο Ντομίνγκο, όπου σύμφωνα με την αστυνομία διακινούνται ναρκωτικά και πλαστά έγγραφα.



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Η πρόεδρος της χώρας Κλαούδια Σέινμπαουμ κατοικεί σε περιοχή που δεν απέχει πολύ από εκεί.

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