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Σε δίκη για τη δολοφονία 14χρονης ο Αμερικανός μουσικός D4vd, κατηγορείται ότι τη σκότωσε για να μη αποκαλύψει τη σχέση τους
Σε δίκη για τη δολοφονία 14χρονης ο Αμερικανός μουσικός D4vd, κατηγορείται ότι τη σκότωσε για να μη αποκαλύψει τη σχέση τους
Ο 21χρονος καλλιτέχνης αρνείται τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία και σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης – Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει μετά την απολογία του στις 31 Αυγούστου
Στο εδώλιο του κατηγορουμένου για τη δολοφονία μιας 14χρονης θα καθίσει ο Αμερικανός μουσικός D4vd, καθώς δικαστής στο Λος Άντζελες έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να παραπεμφθεί σε δίκη. Ο 21χρονος καλλιτέχνης, κατά κόσμον Ντέιβιντ Άντονι Μπερκ, κατηγορείται ότι σκότωσε και κακοποίησε σεξουαλικά την ανήλικη Σελέστ Ρίβας Ερνάντες, ενώ ο ίδιος δηλώνει αθώος.
Η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από πενθήμερη προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία, κατά την οποία οι εισαγγελικές αρχές του Λος Άντζελες εξέτασαν δώδεκα μάρτυρες και παρουσίασαν φωτογραφικά στοιχεία, παρουσία της οικογένειας της 14χρονης.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα λείψανα της Σελέστ Ρίβας Ερνάντες εντοπίστηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο μέσα σε αυτοκίνητο Tesla, το οποίο ήταν δηλωμένο στη διεύθυνση κατοικίας του κατηγορούμενου.
Ο Μπερκ αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία και σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης, τις οποίες αρνείται.
Κατά την εισαγγελία, κίνητρο της δολοφονίας ήταν η απειλή της ανήλικης ότι θα αποκάλυπτε τη σχέση τους, γεγονός που θα μπορούσε να καταστρέψει τη μουσική καριέρα εκατομμυρίων δολαρίων του κατηγορούμενου.
Στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν μηνύματα που φέρεται να έστειλε η 14χρονη στον Μπερκ στις 22 Απριλίου 2025, μετά από διαφωνία τους για τη σχέση του με άλλη κοπέλα. Στα μηνύματα αυτά η ανήλικη τον απειλούσε ότι θα του έκανε κακό και ότι θα κατέστρεφε τόσο την καριέρα όσο και τη ζωή του.
Σύμφωνα με την εισαγγελία, μία ημέρα αργότερα η 14χρονη μετέβη με Uber, που φέρεται να είχε καλέσει ο ίδιος ο κατηγορούμενος, στην κατοικία του στο Χόλιγουντ, όπου και δολοφονήθηκε.
Οι συνήγοροί του ανέφεραν ότι η ανήλικη είχε παρουσιάσει ψευδή στοιχεία για την ηλικία της, λέγοντας κατά καιρούς ότι ήταν 16 ή ακόμη και 18 ετών, ενώ, σύμφωνα με τον αστυνομικό ντετέκτιβ Κόρεϊ Φάρελ, οι δύο γνωρίζονταν μέσω της εκκλησίας που επισκεπτόταν η οικογένειά της.
Η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από πενθήμερη προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία, κατά την οποία οι εισαγγελικές αρχές του Λος Άντζελες εξέτασαν δώδεκα μάρτυρες και παρουσίασαν φωτογραφικά στοιχεία, παρουσία της οικογένειας της 14χρονης.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα λείψανα της Σελέστ Ρίβας Ερνάντες εντοπίστηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο μέσα σε αυτοκίνητο Tesla, το οποίο ήταν δηλωμένο στη διεύθυνση κατοικίας του κατηγορούμενου.
Ο Μπερκ αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία και σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης, τις οποίες αρνείται.
A judge ruled that the murder case against the singer D4vd will head to trial, following at-times graphic testimony from investigators during a dayslong preliminary hearing in Los Angeles.— ABC News (@ABC) July 28, 2026
ABC News legal contributor Bernarda Villalona discusses the evidence presented and… pic.twitter.com/gQB2FtxDFS
Οι εισαγγελείς: Τη σκότωσε για να προστατεύσει την καριέρα τουΟι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο 21χρονος μαχαίρωσε τη 14χρονη και στη συνέχεια διαμέλισε τη σορό της, έπειτα από χρόνια φερόμενης σεξουαλικής κακοποίησης.
Κατά την εισαγγελία, κίνητρο της δολοφονίας ήταν η απειλή της ανήλικης ότι θα αποκάλυπτε τη σχέση τους, γεγονός που θα μπορούσε να καταστρέψει τη μουσική καριέρα εκατομμυρίων δολαρίων του κατηγορούμενου.
Στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν μηνύματα που φέρεται να έστειλε η 14χρονη στον Μπερκ στις 22 Απριλίου 2025, μετά από διαφωνία τους για τη σχέση του με άλλη κοπέλα. Στα μηνύματα αυτά η ανήλικη τον απειλούσε ότι θα του έκανε κακό και ότι θα κατέστρεφε τόσο την καριέρα όσο και τη ζωή του.
Σύμφωνα με την εισαγγελία, μία ημέρα αργότερα η 14χρονη μετέβη με Uber, που φέρεται να είχε καλέσει ο ίδιος ο κατηγορούμενος, στην κατοικία του στο Χόλιγουντ, όπου και δολοφονήθηκε.
Η υπεράσπιση: Δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξειςΗ υπεράσπιση υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Μπερκ διέπραξε το έγκλημα.
Οι συνήγοροί του ανέφεραν ότι η ανήλικη είχε παρουσιάσει ψευδή στοιχεία για την ηλικία της, λέγοντας κατά καιρούς ότι ήταν 16 ή ακόμη και 18 ετών, ενώ, σύμφωνα με τον αστυνομικό ντετέκτιβ Κόρεϊ Φάρελ, οι δύο γνωρίζονταν μέσω της εκκλησίας που επισκεπτόταν η οικογένειά της.
Παράλληλα, οι δικηγόροι ισχυρίστηκαν ότι οι γονείς της γνώριζαν τη σχέση τους και είχαν μάλιστα δώσει γραπτή συγκατάθεση ώστε η κόρη τους να ταξιδέψει μαζί του στο Λονδίνο για μία εβδομάδα.
Επικαλέστηκαν ακόμη μηνύματα που, όπως υποστηρίζουν, δείχνουν ότι ο κατηγορούμενος προσπαθούσε να αποτρέψει τη 14χρονη από το να επισκεφθεί το σπίτι του το βράδυ της 23ης Απριλίου 2025 και ότι συνέχισε να εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του προς εκείνη ακόμη και μετά τον χωρισμό τους.
Επιπλέον, σημείωσαν ότι ο ιατροδικαστής δεν κατάφερε να προσδιορίσει με βεβαιότητα τον τρόπο με τον οποίο προκλήθηκαν τα διαμπερή τραύματα στο σώμα της, ενώ δεν υπάρχει υλικό από κάμερες ασφαλείας που να αποδεικνύει ότι ο Μπερκ βρισκόταν στην κατοικία του τη νύχτα του εγκλήματος.
Όπως ανέφερε, πληρούνται οι προϋποθέσεις για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικές περιστάσεις, μεταξύ των οποίων η ενέδρα, το οικονομικό κίνητρο και η εξόντωση μάρτυρα.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο εισαγγελέας της Κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόχμαν, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής παρουσιάστηκε μόνο ένα μικρό μέρος των αποδεικτικών στοιχείων που διαθέτει η εισαγγελία και ότι το σύνολο του υλικού θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της δίκης.
Η απολογία του Ντέιβιντ Άντονι Μπερκ έχει προγραμματιστεί για τις 31 Αυγούστου, ενώ η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει εντός 90 ημερών από την ημερομηνία αυτή. Ο εισαγγελέας διευκρίνισε επίσης ότι δεν έχει ακόμη αποφασιστεί αν θα ζητηθεί η επιβολή της θανατικής ποινής.
Επικαλέστηκαν ακόμη μηνύματα που, όπως υποστηρίζουν, δείχνουν ότι ο κατηγορούμενος προσπαθούσε να αποτρέψει τη 14χρονη από το να επισκεφθεί το σπίτι του το βράδυ της 23ης Απριλίου 2025 και ότι συνέχισε να εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του προς εκείνη ακόμη και μετά τον χωρισμό τους.
Επιπλέον, σημείωσαν ότι ο ιατροδικαστής δεν κατάφερε να προσδιορίσει με βεβαιότητα τον τρόπο με τον οποίο προκλήθηκαν τα διαμπερή τραύματα στο σώμα της, ενώ δεν υπάρχει υλικό από κάμερες ασφαλείας που να αποδεικνύει ότι ο Μπερκ βρισκόταν στην κατοικία του τη νύχτα του εγκλήματος.
Ο δικαστής αποφάσισε την παραπομπή σε δίκηΗ δικαστής του Ανώτερου Δικαστηρίου της Κομητείας του Λος Άντζελες, Σαρλέιν Όλμεντο, έκρινε ότι οι εισαγγελικές αρχές παρουσίασαν επαρκείς ενδείξεις ώστε η υπόθεση να παραπεμφθεί σε δίκη.
Όπως ανέφερε, πληρούνται οι προϋποθέσεις για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικές περιστάσεις, μεταξύ των οποίων η ενέδρα, το οικονομικό κίνητρο και η εξόντωση μάρτυρα.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο εισαγγελέας της Κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόχμαν, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής παρουσιάστηκε μόνο ένα μικρό μέρος των αποδεικτικών στοιχείων που διαθέτει η εισαγγελία και ότι το σύνολο του υλικού θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της δίκης.
Η απολογία του Ντέιβιντ Άντονι Μπερκ έχει προγραμματιστεί για τις 31 Αυγούστου, ενώ η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει εντός 90 ημερών από την ημερομηνία αυτή. Ο εισαγγελέας διευκρίνισε επίσης ότι δεν έχει ακόμη αποφασιστεί αν θα ζητηθεί η επιβολή της θανατικής ποινής.
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