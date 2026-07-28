Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Ισραήλ και Λίβανος επιστρέφουν στις συνομιλίες στη Ρώμη υπό την αιγίδα των ΗΠΑ
Ισραήλ και Λίβανος επιστρέφουν στις συνομιλίες στη Ρώμη υπό την αιγίδα των ΗΠΑ
Οι τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν από τις 4 έως τις 6 Αυγούστου με στόχο την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου και την προώθηση μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας
Νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στη Ρώμη, όπως επιβεβαίωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Στο επίκεντρο των επαφών θα βρεθεί η εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου που υπέγραψαν οι δύο πλευρές τον περασμένο μήνα, με απώτερο στόχο την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας ειρήνης και ασφάλειας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση αξιωματούχου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, τεχνικές ομάδες από το Ισραήλ και τον Λίβανο θα συναντηθούν στη Ρώμη από τις 4 έως τις 6 Αυγούστου.
Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην προώθηση της εφαρμογής της συμφωνίας-πλαισίου που υπέγραψαν οι δύο χώρες τον προηγούμενο μήνα, η οποία θεωρείται το πρώτο βήμα για την επίτευξη μιας ευρύτερης ειρηνευτικής συμφωνίας.
Η πρώτη αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από μία τέτοια πιλοτική ζώνη στον νότιο Λίβανο πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα.
Ωστόσο, η κυβέρνηση του Λιβάνου κατηγόρησε στη συνέχεια το Ισραήλ ότι παρεμποδίζει τις προσπάθειες των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων να αναπτύξουν πλήρως τον έλεγχο στην περιοχή.
«Η εμπειρία από τις αρχικές πιλοτικές ζώνες θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την εφαρμογή του σχεδίου, ώστε να επεκταθεί σταδιακά», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Παράλληλα, η αμερικανική πλευρά υπογραμμίζει ότι το τριμερές πλαίσιο συνεργασίας αποτελεί «τη μοναδική οδό για μια διαρκή ειρήνη» και τονίζει πως η πλήρης εφαρμογή του εξυπηρετεί τα συμφέροντα τόσο του Ισραήλ όσο και του Λιβάνου.
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καταλήγει επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παραμένει προσηλωμένη στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση αξιωματούχου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, τεχνικές ομάδες από το Ισραήλ και τον Λίβανο θα συναντηθούν στη Ρώμη από τις 4 έως τις 6 Αυγούστου.
Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην προώθηση της εφαρμογής της συμφωνίας-πλαισίου που υπέγραψαν οι δύο χώρες τον προηγούμενο μήνα, η οποία θεωρείται το πρώτο βήμα για την επίτευξη μιας ευρύτερης ειρηνευτικής συμφωνίας.
Στο τραπέζι τα σύνορα και η επέκταση των «πιλοτικών ζωνών»Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι δύο πλευρές θα εξετάσουν την επέκταση της διαδικασίας των «πιλοτικών ζωνών», την επίλυση όλων των εκκρεμών συνοριακών ζητημάτων, καθώς και την προώθηση μιας συνολικής συμφωνίας για την ειρήνη και την ασφάλεια.
Η πρώτη αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από μία τέτοια πιλοτική ζώνη στον νότιο Λίβανο πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα.
Ωστόσο, η κυβέρνηση του Λιβάνου κατηγόρησε στη συνέχεια το Ισραήλ ότι παρεμποδίζει τις προσπάθειες των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων να αναπτύξουν πλήρως τον έλεγχο στην περιοχή.
Οι ΗΠΑ εμφανίζονται αισιόδοξεςΠαρά τις ανησυχίες ότι το Ισραήλ ενδέχεται να καθυστερήσει νέες αποχωρήσεις ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Οκτωβρίου, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εμφανίζεται αισιόδοξο για την πορεία της διαδικασίας.
«Η εμπειρία από τις αρχικές πιλοτικές ζώνες θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την εφαρμογή του σχεδίου, ώστε να επεκταθεί σταδιακά», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Παράλληλα, η αμερικανική πλευρά υπογραμμίζει ότι το τριμερές πλαίσιο συνεργασίας αποτελεί «τη μοναδική οδό για μια διαρκή ειρήνη» και τονίζει πως η πλήρης εφαρμογή του εξυπηρετεί τα συμφέροντα τόσο του Ισραήλ όσο και του Λιβάνου.
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καταλήγει επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παραμένει προσηλωμένη στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα