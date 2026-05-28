Σταθερή και βελτιωμένη η υγεία του 46χρονου που νοσεί από ευλογιά των πιθήκων - Δεν είναι το πρώτο κρούσμα για το 2026
«Στην Ελλάδα δεν έχει καταγραφεί θάνατος ή σοβαρή περίπτωση. Είναι ένα νόσημα με μικρή θνητότητα» είπε η Επίκουρη Καθηγήτρια Λοιμωξιολογίας , Ειρήνη Χρηστάκη
Σταθερή και βελτιωμένη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του 45χρονου ασθενή που νοσηλεύεται με ευλογιά των πιθήκων στα Ιωάννινα.
Η κ.Ειρήνη Χρηστάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Λοιμωξιολογίας μιλώντας στην κάμερα του ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» ανέφερε πως: «Η κατάστασή του είναι σταθερή και βελτιωμένη» ενώ όσον αφορά το πότε θα πάρει εξιτήριο, σημείωσε ότι εφόσον συνεχίσει να παρουσιάζει βελτίωση, αυτό θα συμβεί τις επόμενες μέρες.
Όσον αφορά στα συμπτώματα της ευλογιάς των πιθήκων, σύμφωνα με την κ.Χρηστάκη αυτά μπορεί να είναι πυρετός, κακουχία, μυαλγίες, διόγκωση λεμφαδένων και εξανθήματα.
Τα συμπτώματαΗ κ.Χρηστάκη είπε πως «ο συγκεκριμένος ιός είναι ένας ιός που δεν μεταδίδεται εύκολα στην κοινότητα. Επίσης, δεν μεταδίδεται εύκολα με μια περιστασιακή επαφή. Για να μεταδοθεί χρειάζεται στενή επαφή. Χρειάζεται κυρίως επαφή με τις δερματικές βλάβες, που μπορεί να είναι μια από τις κλινικές εκδηλώσεις της νόσου. Και σε άλλη περίπτωση με παρατεταμένη επαφή. Άρα, δεν χρειάζεται να υπάρξει περισσότερη ανησυχία».
«Στην Ελλάδα δεν έχει καταγραφεί θάνατος ή σοβαρή περίπτωση. Είναι ένα νόσημα με μικρή θνητότητα» τόνισε απαντώντας σε σχετική ερώτηση
Δεν είναι το πρώτο κρούσμα για το 2026«Από το 2022 υπάρχουν σποραδικές περιπτώσεις, στο σύνολο τους για την Ελλάδα είναι περίπου 160 σύμφωνα με την τελευταία αναφορά» είπε χαρακτηριστικά η Επίκουρη Καθηγήτρια Λοιμωξιολογίας ενώ θέλησε να διευκρινίσει πως το συγκεκριμένο κρούσμα δεν είναι το πρώτο για το 2026: «Έχουν υπάρξει κι άλλες καταγραφές εντός του 2026. Δεν είναι ο συγκεκριμένος η πρώτη περίπτωση».
