Στη φυλακή 6 από τους κατηγορούμενους για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα - Επεισόδια στην Ευελπίδων
Δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους - Κατά την έξοδο των κατηγορουμένων από τα δικαστήρια σημειώθηκε ένταση ενώ έγινε χρήση χημικών και κρότου λάμψης
Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις σημερινές απολογίες τους στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι έξι εκ των οκτώ κατηγοροουμένων για την υπόθεση της ληστείας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας.
Οι οκτω κατηγορούμενοι πέρασαν σήμερα το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου για να απολογηθούν κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ έξω απο τα δικαστήρια είχε συγκεντρωθεί πλήθος υποστηρικτών τους, φωνάζοντας συνθήματα προς συμπαράστασή τους. Αμέσως μετά οι έξι εκ των κατηγορουμένων προφυλακίστηκαν και μόνο δυο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Σε βάρος των κατηγορουμένων η εισαγγελία είχε απαγγείλει βαρύτατες κατηγορίες. Συγκεκριμένα τους είχε ασκήθεί ποινική δίωξη για πέντε κακουργηματικές κατηγορίες και σειρά πλημμεληματικών αδικημάτων. Μεταξύ άλλων οι συλληφθέντες διώκονται για τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού κατ’ επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση, της ληστεία από κοινού και κατά συρροή, της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας (πολεμικά τυφέκια, χειροβομβίδες κ.λπ). Ακόμη στους συλληφθέντες απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη οπλοφορία, παράνομη κατοχή όπλων, προμήθεια κατοχή ναρκωτικών προς ιδίαν χρήση, βία κατά υπάλληλων και παραποίηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας.
Κατά την έξοδο των κατηγορουμένων απο τα δικαστήρια σημειώθηκε ένταση ενώ έγινε χρήση χημικών και κροτου λάμψης στο προαύλιο χώρο των δικαστηρίων.
