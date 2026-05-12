Πώς δρούσε η ομάδα που «άδειασε» την τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα – Είχαν χρονομετρήσει την απόσταση, κουβαλούσαν Καλάσνικοφ και Scorpion



Δείτε φωτογραφίες από την μεταγωγή των συλληφθέντων στην Ευελπίδων

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, καλάσνικοφ, υποπολυβόλο Scorpion, πέντε χειροβομβίδες, πέντε πιστόλια, πυροκροτητές, αλεξίσφαιρο γιλέκο, πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, μεταμφιέσεις, κινητά τηλέφωνα, εργαλεία διάρρηξης και πλαστή ταυτότητα.Παράλληλα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 215.345 ευρώ, δηλαδή σχεδόν το σύνολο των χρημάτων που είχαν αφαιρεθεί από τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα.Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 11 ληστείες τραπεζών, μία απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ, 11 κλοπές μοτοσικλετών και τέσσερις κλοπές αυτοκινήτων, ενώ το οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 483.000 ευρώ.