Πώς δρούσε η ομάδα που «άδειασε» την τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα – Είχαν χρονομετρήσει την απόσταση, κουβαλούσαν Καλάσνικοφ και Scorpion
Πώς δρούσε η ομάδα που «άδειασε» την τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα – Είχαν χρονομετρήσει την απόσταση, κουβαλούσαν Καλάσνικοφ και Scorpion
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 11 ληστείες τραπεζών, μία απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ, 11 κλοπές μοτοσικλετών και τέσσερις κλοπές αυτοκινήτων, ενώ το οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 483.000 ευρώ
Τουλάχιστον 10 ακόμα ληστείες τραπεζών είχαν πραγματοποιήσει τα μέλη της ομάδας που συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας.
Όπως προέκυψε από την έρευνα του ελληνικού FBI, οι συλληφθέντες είχαν χτυπήσει κατά το παρελθόν σε Παπάγου, Γαλάτσι, Νέα Χαλκηδόνα, Νέα Ιωνία, Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία – κάτι που τους είχε θέσει από καιρό τώρα στο στόχαστρο των Αρχών.
Ηγετικό ρόλο φέρεται να είχε ένας 30χρονος ο οποίος οργάνωνε και συντόνιζε τις ενέργειες της οργάνωσης, ενώ ως υπαρχηγός εμφανίζεται η 26χρονη με την οποία συζούσε και η οποία λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ των μελών.
Πληροφορίες αναφέρουν πως οι δράστες γνωρίζονταν μεταξύ τους και πως βιοπορίζονταν κυρίως από τις ληστείες. Πριν τα χτυπήματα επιτηρούσαν τους στόχους τους, με καλά ενημερωμένες πηγές να αναφέρουν πως είχαν ξαναβρεθεί στην Κάτω Τιθορέα χωρίς να κάνουν κάποια κίνηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί είχαν καταλάβει ότι κάτι ετοιμάζεται από το περασμένο Σάββατο όταν παρατήρησαν ότι τέσσερις από τους εμπλεκόμενους κινούνται προς την περιοχή που έγινε η ληστεία. Έτσι άρχισαν να τους επιτηρούν διακριτικά στελέχη του Διαρρηκτών. Παράλληλα στην περιοχή αναπτύχθηκαν διάφορες ομάδες της ΔΑΟΕ.
Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως οι δράστες είχαν χρονομετρήσει την απόσταση που θα έπρεπε να διανύσει το περιπολικό για να φτάσει στην τράπεζα-στόχο (27 λεπτά) γι’ αυτό και δεν βιάστηκαν να φύγουν παρά παρέμειναν εντός του καταστήματος περίπου 24 λεπτά.
Πάνω τους έφεραν βαρύ οπλισμό, όπως καλάσνικοφ και χειροβομβίδες, και εκτιμάται ότι ήταν αποφασισμένοι να τον χρησιμοποιήσουν. Και αυτό γιατί όλα τα όπλα που έφεραν ήταν οπλισμένα.
Για τη ληστεία χρησιμοποίησαν δύο οχήματα. Αυτό που χρησιμοποίησαν στη αρχή το εγκατέλειψαν χωρίς να το κάψουν για να μην δώσουν στόχο της θέσης τους.
Από την έρευνα προέκυψε πως το «αρχηγείο» της ομάδας βρισκόταν στο Γαλάτσι. Εκεί συγκεντρώνονταν όλοι οι κατηγορούμενοι και εκεί κατέστρωναν τα σχέδιά τους. Όπως εξήγησαν αστυνομικές πηγές, ήταν ιδιαιτέρως προσεκτικοί και κινούνταν, κυρίως, με τα πόδια.
Μετά τη ληστεία στη Κάτω Τιθορέα, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση το όχημα διαφυγής και προχώρησαν σε επιχείρηση ακινητοποίησης στην περιοχή του Σχίνου Κορινθίας.
Η επιχείρηση οργανώθηκε σε ασφαλές σημείο, καθώς οι κατηγορούμενοι θεωρούνταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Παρά την αντίσταση που προέβαλαν, συνελήφθησαν πέντε άτομα, ενώ ακολούθησαν παράλληλες έρευνες σε σπίτια και χώρους ενδιαφέροντος σε Αττική και άλλες περιοχές της χώρας, όπου εντοπίστηκαν και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
Όπως προέκυψε από την έρευνα του ελληνικού FBI, οι συλληφθέντες είχαν χτυπήσει κατά το παρελθόν σε Παπάγου, Γαλάτσι, Νέα Χαλκηδόνα, Νέα Ιωνία, Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία – κάτι που τους είχε θέσει από καιρό τώρα στο στόχαστρο των Αρχών.
Ηγετικό ρόλο φέρεται να είχε ένας 30χρονος ο οποίος οργάνωνε και συντόνιζε τις ενέργειες της οργάνωσης, ενώ ως υπαρχηγός εμφανίζεται η 26χρονη με την οποία συζούσε και η οποία λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ των μελών.
Πληροφορίες αναφέρουν πως οι δράστες γνωρίζονταν μεταξύ τους και πως βιοπορίζονταν κυρίως από τις ληστείες. Πριν τα χτυπήματα επιτηρούσαν τους στόχους τους, με καλά ενημερωμένες πηγές να αναφέρουν πως είχαν ξαναβρεθεί στην Κάτω Τιθορέα χωρίς να κάνουν κάποια κίνηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί είχαν καταλάβει ότι κάτι ετοιμάζεται από το περασμένο Σάββατο όταν παρατήρησαν ότι τέσσερις από τους εμπλεκόμενους κινούνται προς την περιοχή που έγινε η ληστεία. Έτσι άρχισαν να τους επιτηρούν διακριτικά στελέχη του Διαρρηκτών. Παράλληλα στην περιοχή αναπτύχθηκαν διάφορες ομάδες της ΔΑΟΕ.
Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως οι δράστες είχαν χρονομετρήσει την απόσταση που θα έπρεπε να διανύσει το περιπολικό για να φτάσει στην τράπεζα-στόχο (27 λεπτά) γι’ αυτό και δεν βιάστηκαν να φύγουν παρά παρέμειναν εντός του καταστήματος περίπου 24 λεπτά.
Πάνω τους έφεραν βαρύ οπλισμό, όπως καλάσνικοφ και χειροβομβίδες, και εκτιμάται ότι ήταν αποφασισμένοι να τον χρησιμοποιήσουν. Και αυτό γιατί όλα τα όπλα που έφεραν ήταν οπλισμένα.
Για τη ληστεία χρησιμοποίησαν δύο οχήματα. Αυτό που χρησιμοποίησαν στη αρχή το εγκατέλειψαν χωρίς να το κάψουν για να μην δώσουν στόχο της θέσης τους.
Από την έρευνα προέκυψε πως το «αρχηγείο» της ομάδας βρισκόταν στο Γαλάτσι. Εκεί συγκεντρώνονταν όλοι οι κατηγορούμενοι και εκεί κατέστρωναν τα σχέδιά τους. Όπως εξήγησαν αστυνομικές πηγές, ήταν ιδιαιτέρως προσεκτικοί και κινούνταν, κυρίως, με τα πόδια.
Μετά τη ληστεία στη Κάτω Τιθορέα, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση το όχημα διαφυγής και προχώρησαν σε επιχείρηση ακινητοποίησης στην περιοχή του Σχίνου Κορινθίας.
Η επιχείρηση οργανώθηκε σε ασφαλές σημείο, καθώς οι κατηγορούμενοι θεωρούνταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Παρά την αντίσταση που προέβαλαν, συνελήφθησαν πέντε άτομα, ενώ ακολούθησαν παράλληλες έρευνες σε σπίτια και χώρους ενδιαφέροντος σε Αττική και άλλες περιοχές της χώρας, όπου εντοπίστηκαν και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, καλάσνικοφ, υποπολυβόλο Scorpion, πέντε χειροβομβίδες, πέντε πιστόλια, πυροκροτητές, αλεξίσφαιρο γιλέκο, πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, μεταμφιέσεις, κινητά τηλέφωνα, εργαλεία διάρρηξης και πλαστή ταυτότητα.
Παράλληλα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 215.345 ευρώ, δηλαδή σχεδόν το σύνολο των χρημάτων που είχαν αφαιρεθεί από τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα.
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 11 ληστείες τραπεζών, μία απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ, 11 κλοπές μοτοσικλετών και τέσσερις κλοπές αυτοκινήτων, ενώ το οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 483.000 ευρώ.
Δείτε φωτογραφίες από την μεταγωγή των συλληφθέντων στην Ευελπίδων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα