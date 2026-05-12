Δίωξη για πέντε κακουργήματα στους συλληφθέντες για τη ληστεία στην Τιθορέα

Για τη ληστεία χρησιμοποίησαν δύο οχήματα. Αυτό που χρησιμοποίησαν στη αρχή το εγκατέλειψαν χωρίς να το κάψουν για να μην δώσουν στόχο της θέσης τους.Από την έρευνα προέκυψε. Εκεί συγκεντρώνονταν όλοι οι κατηγορούμενοι και εκεί κατέστρωναν τα σχέδιά τους. Όπως εξήγησαν αστυνομικές πηγές, ήταν ιδιαιτέρως προσεκτικοί και κινούνταν, κυρίως, με τα πόδια.Μετά τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση το όχημα διαφυγής και προχώρησαν σε επιχείρηση ακινητοποίησης στην περιοχή του Σχίνου Κορινθίας.Η επιχείρηση οργανώθηκε σε ασφαλές σημείο, καθώς οι κατηγορούμενοι θεωρούνταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Παρά την αντίσταση που προέβαλαν, συνελήφθησαν πέντε άτομα, ενώ ακολούθησαν παράλληλες έρευνες σε σπίτια και χώρους ενδιαφέροντος σε Αττική και άλλες περιοχές της χώρας, όπου εντοπίστηκαν και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, καλάσνικοφ, υποπολυβόλο Scorpion, πέντε χειροβομβίδες, πέντε πιστόλια, πυροκροτητές, αλεξίσφαιρο γιλέκο, πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, μεταμφιέσεις, κινητά τηλέφωνα, εργαλεία διάρρηξης και πλαστή ταυτότητα.Παράλληλα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 215.345 ευρώ, δηλαδή σχεδόν το σύνολο των χρημάτων που είχαν αφαιρεθεί από τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα.Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 11 ληστείες τραπεζών, μία απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ, 11 κλοπές μοτοσικλετών και τέσσερις κλοπές αυτοκινήτων, ενώ το οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 483.000 ευρώ.