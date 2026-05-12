Δίωξη για πέντε κακουργήματα στους συλληφθέντες για τη ληστεία στην Τιθορέα
Στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης σε βάρος οκτώ συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας, προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.
Οι οκτώ συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα το απόγευμα (12/5) στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για πέντε κακουργηματικές κατηγορίες και σειρά πλημμεληματικών αδικημάτων.
Μεταξύ άλλων οι συλληφθέντες διώκονται για τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού κατ’ επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση, της ληστεία από κοινού και κατά συρροή, της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας (πολεμικά τυφέκια, χειροβομβίδες κ.λπ).
Ακόμη στους συλληφθέντες απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη οπλοφορία, παράνομη κατοχή όπλων, προμήθεια κατοχή ναρκωτικών προς ιδίαν χρήση, βία κατά υπάλληλων και παραποίηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας.
Μετά την απαγγελία των κατηγοριών οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Η μεταφορά των συλληφθέντων στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ενώ στα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί νεαρά άτομα που φώναζαν συνθήματα συμπαράστασής τους.
Ηγετικό ρόλο φέρεται να είχε ένας 30χρονος ο οποίος οργάνωνε και συντόνιζε τις ενέργειες της οργάνωσης, ενώ ως υπαρχηγός εμφανίζεται η 26χρονη με την οποία συζούσε και η οποία λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ των μελών.
Πληροφορίες αναφέρουν πως οι δράστες γνωρίζονταν μεταξύ τους και πως βιοπορίζονταν κυρίως από τις ληστείες. Πριν τα χτυπήματα επιτηρούσαν τους στόχους τους, με καλά ενημερωμένες πηγές να αναφέρουν πως είχαν ξαναβρεθεί στην Κάτω Τιθορέα χωρίς να κάνουν κάποια κίνηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί είχαν καταλάβει ότι κάτι ετοιμάζεται από το περασμένο Σάββατο όταν παρατήρησαν ότι τέσσερις από τους εμπλεκόμενους κινούνται προς την περιοχή που έγινε η ληστεία. Έτσι άρχισαν να τους επιτηρούν διακριτικά στελέχη του Διαρρηκτών. Παράλληλα στην περιοχή αναπτύχθηκαν διάφορες ομάδες της ΔΑΟΕ.
Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως οι δράστες είχαν χρονομετρήσει την απόσταση που θα έπρεπε να διανύσει το περιπολικό για να φτάσει στην τράπεζα-στόχο (27 λεπτά) γι’ αυτό και δεν βιάστηκαν να φύγουν παρά παρέμειναν εντός του καταστήματος περίπου 24 λεπτά.
Πάνω τους έφεραν βαρύ οπλισμό, όπως καλάσνικοφ και χειροβομβίδες, και εκτιμάται ότι ήταν αποφασισμένοι να τον χρησιμοποιήσουν. Και αυτό γιατί όλα τα όπλα που έφεραν ήταν οπλισμένα.
Πώς δρούσε η ομάδαΤα μέλη της ομάδας είχαν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 10 ακόμα ληστείες τραπεζών. Όπως προέκυψε από την έρευνα του ελληνικού FBI, οι συλληφθέντες είχαν χτυπήσει κατά το παρελθόν σε Παπάγου, Γαλάτσι, Νέα Χαλκηδόνα, Νέα Ιωνία, Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία – κάτι που τους είχε θέσει από καιρό τώρα στο στόχαστρο των Αρχών.
Για τη ληστεία χρησιμοποίησαν δύο οχήματα. Αυτό που χρησιμοποίησαν στη αρχή το εγκατέλειψαν χωρίς να το κάψουν για να μην δώσουν στόχο της θέσης τους.
Από την έρευνα προέκυψε πως το «αρχηγείο» της ομάδας βρισκόταν στο Γαλάτσι. Εκεί συγκεντρώνονταν όλοι οι κατηγορούμενοι και εκεί κατέστρωναν τα σχέδιά τους. Όπως εξήγησαν αστυνομικές πηγές, ήταν ιδιαιτέρως προσεκτικοί και κινούνταν, κυρίως, με τα πόδια.
Μετά τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση το όχημα διαφυγής και προχώρησαν σε επιχείρηση ακινητοποίησης στην περιοχή του Σχίνου Κορινθίας.
Η επιχείρηση οργανώθηκε σε ασφαλές σημείο, καθώς οι κατηγορούμενοι θεωρούνταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Παρά την αντίσταση που προέβαλαν, συνελήφθησαν πέντε άτομα, ενώ ακολούθησαν παράλληλες έρευνες σε σπίτια και χώρους ενδιαφέροντος σε Αττική και άλλες περιοχές της χώρας, όπου εντοπίστηκαν και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, καλάσνικοφ, υποπολυβόλο Scorpion, πέντε χειροβομβίδες, πέντε πιστόλια, πυροκροτητές, αλεξίσφαιρο γιλέκο, πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, μεταμφιέσεις, κινητά τηλέφωνα, εργαλεία διάρρηξης και πλαστή ταυτότητα.
Παράλληλα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 215.345 ευρώ, δηλαδή σχεδόν το σύνολο των χρημάτων που είχαν αφαιρεθεί από τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα.
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 11 ληστείες τραπεζών, μία απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ, 11 κλοπές μοτοσικλετών και τέσσερις κλοπές αυτοκινήτων, ενώ το οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 483.000 ευρώ.
