Τετραμερής συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας και Ιταλίας για το μεταναστευτικό στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στην Αγία Νάπα
Τετραμερής συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας και Ιταλίας για το μεταναστευτικό στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στην Αγία Νάπα

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του δείπνου εργασίας, με αντικείμενο τον συντονισμό των τεσσάρων χωρών απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται η Μεσόγειος

Τετραμερής συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας και Ιταλίας για το μεταναστευτικό στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στην Αγία Νάπα
Μανώλης Καλατζής
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μια ακόμη κρίσιμη πτυχή του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που φιλοξενεί η Κύπρος στην Αγία Νάπα εκτυλίσσεται στο περιθώριο των επίσημων εργασιών, με το μεταναστευτικό να μπαίνει σε ξεχωριστή τετραμερή συνάντηση ανάμεσα σε Κύπρο, Ελλάδα, Μάλτα και Ιταλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του δείπνου εργασίας, με αντικείμενο τον συντονισμό των τεσσάρων χωρών απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται η Μεσόγειος.

Κύπρος, Ελλάδα, Μάλτα και Ιταλία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μεταναστευτικών ροών και επιδιώκουν κοινή στάση απέναντι σε ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα τόσο τις εθνικές τους δυνατότητες διαχείρισης όσο και τη συνολική ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου και επιστροφών.


Βασικό μεσογειακό και ευρωπαϊκό θέμα

Η τετραμερής γίνεται στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δείχνει ότι η Λευκωσία επιχειρεί να αναδείξει το μεταναστευτικό ως βασικό μεσογειακό και ευρωπαϊκό θέμα.

Το μεταναστευτικό δεν εξαντλείται όμως στην τετραμερή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο περιθώριο της αυριανής συνεδρίασης ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης αναμένεται να έχει και διμερείς συναντήσεις με τον πρόεδρο της Αιγύπτου και τον πρόεδρο του Λιβάνου. Η διάσταση αυτή έχει τη σημασία της, επειδή συνδέει την ευρωπαϊκή συζήτηση με τις χώρες της περιοχής από τις οποίες ή μέσω των οποίων περνούν μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές.

Η Λευκωσία επιχειρεί να αξιοποιήσει τη συγκυρία της άτυπης Συνόδου για να δώσει πολιτικό βάρος σε ζητήματα που αγγίζουν άμεσα την Κύπρο.

Το μεταναστευτικό είναι ένα από αυτά, και η τετραμερής δείχνει ότι η Κυπριακή Προεδρία θέλει να διαμορφώσει κοινό βηματισμό με τα άλλα μεσογειακά κράτη, αντί να αφήσει τη συζήτηση να χαθεί μέσα στις γενικές ευρωπαϊκές διακηρύξεις.
Μανώλης Καλατζής
1 ΣΧΟΛΙΟ

