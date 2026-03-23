Γιώργος Τσαγκαράκης: Τρεις καταγγελίες, 13 εκπομπές, 321 πίνακες και αρχαία αντικείμενα - Όλα όσα «έκαψαν» τον γκαλερίστα
«Τα έργα που παρουσιάζουμε είναι μοναδικά, δεν υπάρχει ένα δεύτερο ίδιο ποτέ» έλεγε σε μια από τις εκπομπές που μπήκαν στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ
Τρεις καταγγελίες, 13 εκπομπές, 321 πίνακες και αρχαία αντικείμενα αποτελούν τον βασικό πυρήνα της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τη σύλληψη του γνωστού γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη.
Οι καταγγελίεςΗ πρώτη καταγγελία έγινε στις 24 Φεβρουαρίου 2026 μέσω ενός email στο οποίο ο ανώνυμος αποστολέας είχε επισυνάψει φωτογραφίες από στιγμιότυπα εκπομπών του κ. Τσαγκαράκη στις οποίες πωλούνταν πίνακες γνωστών ζωγράφων. Στην καταγγελία αναφέρονταν επίσης 14 διαδικτυακοί σύνδεσμοι, επτά εκ των οποίων παρέπεμπαν σε πίνακες που διατίθεντο προς πώληση μέσω του διαδικτυακού καταστήματος του κ. Τσαγκαράκη.
Η δεύτερη καταγγελία έγινε στις 6 Μαρτίου, και πάλι μέσω email. Στο μήνυμα ο επώνυμος καταγγέλλων ανέφερε πως σε τηλεοπτική δημοπρασία του κ. Τσαγκαράκη εκτίθεντο προς πώληση έργα καταφανώς πλαστά. Μάλιστα, ο καταγγέλλων ανέφερε πως επικοινώνησε και με τη χήρα του αείμνηστου ζωγράφου Φασιανού η οποία και του επιβεβαίωσε την πλαστότητα.
Η τρίτη καταγγελία έγινε στις 19 Μαρτίου και αφορούσε στο Ευαγγελία του 1745 -το οποίο αποτέλεσε και το έναυσμα για την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. και τη σύλληψη του γκαλερίστα.
Οι απομαγνητοφωνήσειςΌπως προκύπτει από τη δικογραφία, οι αστυνομικοί είναι πεπεισμένοι πως ο κύριος Τσαγκαράκης πωλούσε ως γνήσια έργα που εν γνώσει του ήταν πλαστά. Προς επίρρωση τούτου απομαγνητοφώνησαν 13 εκπομπές του γκαλερίστα αντλώντας στοιχεία που δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Ενδεικτικά είναι τα δύο παρακάτω αποσπάσματα:
- «...υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους συλλέκτες από την Ελλάδα και την Κύπρο για τα έργα που παρουσιάζουμε, δυστυχώς τα έργα που παρουσιάζουμε είναι μοναδικά, δεν υπάρχει ένα δεύτερο ίδιο ποτέ...».
- «...έχουμε δύο αποθήκες περίπου 4.000 μέτρα, συλλέγουμε 35 χρόνια με αναμνήσεις, (ονόματα υπαλλήλων), οι συνεργάτες μας (ονόματα συνεργατών) γιατί εκεί πρέπει να πάμε πολλοί, είναι μέχρι πάνω, είναι και ψηλοτάβανες οι αποθήκες, μέχρι πάνω στοιβαγμένα έργα, έπιπλα εποχής, πορσελάνες... και έχουμε αρχίσει φέρνουμε πράγματα για να σας τα δείξουμε...».
Από την έρευνα έγινε στις αποθήκες του κυρίου Τσαγκαράκη εντοπίστηκαν 321 πίνακες, πέντε αμφορείς, δύο βυζαντινές εικόνες και το επίμαχο Ευαγγέλιο.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, κατά την έρευνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ίδιοι πίνακες οι οποίοι φαίνεται να φέρουν την υπογραφή του αναγνωρισμένου ζωγράφου «Αλταμουρα».
Όπως επισημαίνεται στη δικογραφία, πολλά από τα κατασχεθέντα έργα ταυτίζονται με έργα που εκτέθηκαν ή δημοπρατήθηκαν κατά τη διάρκεια των 13 εκπομπών που απομαγνητοφωνήθηκαν.
