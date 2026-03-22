Πώς ξεκίνησε η έρευνα της ΕΛΑΣ για τον Γιώργο Τσαγκαράκη, έγινε ανώνυμη καταγγελία, λέει η Δημογλίδου - Δείτε φωτογραφίες με τους πλαστούς πίνακες

:

Δίωξη για 4 κακουργήματα

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα,

η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προχώρησε σ

την άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα.

Αναλυτικότερα, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

- Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα (κακούργημα),

- Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου,

- Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ΄ εξακολούθηση, (κακούργημα),

- Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα).

Μετά την άσκηση της δίωξης ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σε ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.