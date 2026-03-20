Βίντεο από τη γκαλερί Τσαγκαράκη στη Γλυφάδα: Αστυνομικοί φορτώνουν πίνακες σε φορτηγό

ΕΛΛΑΔΑ
Νέες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της γκαλερί του Γιώργου Τσαγκαράκη, μετά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 20 Μαρτίου, στο Ελληνικό και τη σύλληψη του γκαλερίστα.

Βίντεο του  protothema.gr από τη Γλυφάδα καταγράφει τη στιγμή που άνδρες της αστυνομίας αδειάζουν τη γκαλερί και μεταφέρουν εκθέματα σε μεγάλο φορτηγό. Ανάμεσα στα αντικείμενα που κατασχέθηκαν, σύμφωνα με  πληροφορίες, περιλαμβάνονται και πολλά πλαστά έργα.

Καλά ενημερωμένες πηγές αναφέρουν ότι από την έρευνα εντοπίστηκαν τόσο πλαστοί πίνακες όσο και σημαντικά χρηματικά ποσά σε μετρητά. Οι αρχές εκτιμούν ότι η υπόθεση έχει ευρύτερες διαστάσεις, γι’ αυτό και αναμένεται να ακολουθήσουν έλεγχοι όχι μόνο στη γκαλερί, αλλά και σε άλλους αποθηκευτικούς χώρους που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του επιχειρηματία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για την έρευνα στάθηκε μια ανάρτηση του γκαλερίστα στα κοινωνικά δίκτυα με την οποία ανακοίνωνε ότι πουλάει ένα Ευαγγέλιο που χρονολογείται από το 1745 και προέρχεται από τη Βενετία.
Να σημειωθεί ότι και το Ευαγγέλιο ελέγχεται ως προς τη γνησιότητά του.
Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης