Συνελήφθη ο Γιώργος Τσαγκαράκης μετά την έφοδο του ελληνικού FBI στην αποθήκη της γκαλερί του στο Ελληνικό, βρέθηκαν πλαστοί πίνακες
Συνελήφθη ο Γιώργος Τσαγκαράκης μετά την έφοδο του ελληνικού FBI στην αποθήκη της γκαλερί του στο Ελληνικό, βρέθηκαν πλαστοί πίνακες
Η έρευνα ξεκίνησε μετά από ανάρτηση του γνωστού γκαλερίστα στα κοινωνικά δίκτυα με την οποία ανακοίνωνε ότι πουλάει ένα Ευαγγέλιο που χρονολογείται από το 1745 και ερευνάται η γνησιότητά του- Δείτε βίντεο με την παρουσίαση του επίμαχου Ευαγγελίου από τον γκαλερίστα
Έφοδο στην αποθήκη της γκαλερί του Γιώργου Τσαγκαράκη στο Ελληνικό πραγματοποίησαν σήμερα (20/3) στελέχη του ελληνικού FBI.
Οι αστυνομικοί μετά την έρευνα συνέλαβαν τον γκαλερίστα που πλέον οδηγείται στην Ασφάλεια.
Καλά ενημερωμένες πηγές ανέφεραν στο protothema.gr πως, από την έρευνα των αστυνομικών, έχουν εντοπιστεί πλαστοί πίνακες καθώς και αρκετά μετρητά. Πλέον θα ακολουθήσει έρευνα τόσο στην γκαλερί, όσο και σε άλλους αποθηκευτικούς χώρους του επιχειρηματία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για την έρευνα στάθηκε μια ανάρτηση του γκαλερίστα στα κοινωνικά δίκτυα με την οποία ανακοίνωνε ότι πουλάει ένα Ευαγγέλιο που χρονολογείται από το 1745 και προέρχεται από τη Βενετία.
Να σημειωθεί ότι και το Ευαγγέλιο ελέγχεται ως προς τη γνησιότητά του.
Δείτε βίντεο με την παρουσίαση του Ευαγγελίου από τον γκαλερίστα:
Δείτε βίντεο από την επιχείρηση της αστυνομίας στην αποθήκη του γκαλερίστα:
Οι αστυνομικοί μετά την έρευνα συνέλαβαν τον γκαλερίστα που πλέον οδηγείται στην Ασφάλεια.
Καλά ενημερωμένες πηγές ανέφεραν στο protothema.gr πως, από την έρευνα των αστυνομικών, έχουν εντοπιστεί πλαστοί πίνακες καθώς και αρκετά μετρητά. Πλέον θα ακολουθήσει έρευνα τόσο στην γκαλερί, όσο και σε άλλους αποθηκευτικούς χώρους του επιχειρηματία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για την έρευνα στάθηκε μια ανάρτηση του γκαλερίστα στα κοινωνικά δίκτυα με την οποία ανακοίνωνε ότι πουλάει ένα Ευαγγέλιο που χρονολογείται από το 1745 και προέρχεται από τη Βενετία.
Να σημειωθεί ότι και το Ευαγγέλιο ελέγχεται ως προς τη γνησιότητά του.
Δείτε βίντεο με την παρουσίαση του Ευαγγελίου από τον γκαλερίστα:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα