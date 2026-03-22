Ωρες αγωνίας για τον 7χρονο που τραυματίστηκε σε πάρκο στη Βέροια: Παραμένει στη ΜΕΘ μετά από επέμβαση στο κεφάλι
Μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο Βέροιας στο ΑΧΕΠΑ και από εκεί στο Ιπποκράτειο - Το παιδί τραυματίστηκε ενώ έπαιζε μαζί με τους φίλους σε πάρκο της περιοχής - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών για το περιστατικό
Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 7χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ της Παρασκευής (20/3) σε πάρκο της Βέροιας.
Όπως έχει γίνει γνωστό από χθες, το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πρανές, ανάμεσα στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής και τον χώρο του πάρκου, από διερχόμενο πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:30 το βράδυ, ενώ η μητέρα του βρισκόταν στην εκκλησία.
Ασθενοφόρο έφτασε άμεσα στο σημείο και το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Βέροιας. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
Το 7χρονο μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΑΧΕΠΑ, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι.
Όπως ανέφερε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του OPEN ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε σοβαρός τραυματισμός στο κεφάλι.
Το παιδί μεταφέρθηκε διασωληνωμένο στο ΑΧΕΠΑ, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε κρανιοεγκεφαλική διάνοιξη, προκειμένου να αποσυμφορηθεί το αιμάτωμα.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dh92ki1kzi6h)
Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και έκτοτε νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.
Όπως ανέφερε χθες στο protothema.gr ο πατέρας του παιδιού, το ατύχημα σημειώθηκε την ώρα που το αγόρι έπαιζε κρυφτό με άλλα παιδιά σε προαύλιο χώρο όπου υπάρχει παιδική χαρά και γήπεδο μπάσκετ. Σύμφωνα με την περιγραφή του, το παιδί φέρεται να σκόνταψε και να χτύπησε με δύναμη στο κεφάλι.
Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.
