7χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο ΑΧΕΠΑ μετά από σοβαρό ατύχημα σε πάρκο στη Βέροια
Το παιδί τραυματίστηκε στο κεφάλι ενώ υπέστη και ρήξη σπλήνας - Στήθηκε «γέφυρα σωτηρίας» για τη μεταφορά του στη Θεσσαλονίκη

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (20/3) στο ΕΚΑΒ της Βέροιας, έπειτα από κλήση που δέχθηκε για σοβαρά τραυματισμένο παιδί σε πάρκο στην Αγία Παρασκευή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του veriotis.gr, πρόκειται για ένα 7χρονο αγόρι το οποίο βρισκόταν σε πάρκο στην Αγία Παρασκευή, όταν, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, χτύπησε, πιθανότατα έπειτα από πτώση.

Το παιδί εντοπίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Βέροιας, με τραύματα στο κεφάλι και ρήξη σπλήνας.

Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο ΑΧΕΠΑ

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, το παιδί διασωληνώθηκε και δόθηκε εντολή για κατεπείγουσα διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη.

Άμεσα στήθηκε «γέφυρα σωτηρίας» από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας και την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, συνοδεία τριμελούς ομάδας Ιατρών από το Νοσοκομείο Βέροιας, προκειμένου το παιδί να μεταφερθεί ταχέως και με ασφάλεια στη Νευροχειρουργική κλινική του ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη.
