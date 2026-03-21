Σε επέμβαση στο κεφάλι υπεβλήθη ο 7χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε πάρκο στη Βέροια, τον εντόπισε περαστικός
Το ανήλικο αγόρι νοσηλεύεται σε ΜΕΘ στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης - Η μητέρα του βρισκόταν σε εκκλησία σε κοντινή απόσταση - Σύμφωνα με τις πληροφορίες η κατάσταση του κρίνεται σοβαρή

Σε σοβαρή κατάσταση παραμένει το 7χρονο αγόρι που εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής (20/3), σε πάρκο στη Βέροια, χωρίς τις αισθήσεις του και με τραύματα στο κεφάλι.

Το παιδί βρέθηκε πεσμένο σε πρανές ανάμεσα στον Ιερό Ναό  της Αγίας Παρασκευής και ένα πάρκο, ενώ η μητέρα του βρισκόταν στην εκκλησία.

Περαστικός εντόπισε το παιδί στο πάρκο

Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 20:30 το βράδυ, όταν διερχόμενος πολίτης  εντόπισε το παιδί και άμεσα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο κατέφθασε άμεσα ασθενοφόρο και το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βέροιας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι.

Το 7χρονο αγόρι, που βρίσκεται υπό εντατική παρακολούθηση, μεταφέρθηκε αργότερα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση του παραμένει κρίσιμη, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού του.
Η ανακύκλωση μπαταριών περνά σε μια νέα εποχή ευαισθητοποίησης - Το πρόγραμμα που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

Από τα 75.000 σημεία συλλογής μέχρι την ενημέρωση και την εκπαίδευση, η ΑΦΗΣ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ανακύκλωσης στην καθημερινότητά μας

