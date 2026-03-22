Καιρός: Νεφώσεις, τοπικές βροχές και σκόνη σήμερα, άστατος ο καιρός και την 25η Μαρτίου

Τα ensembles δείχνουν τα βασικά διαστήματα υετού στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Κολυδά





Αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και ελαφρώς αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα, ενώ σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολύδα τα σημαντικότερα διαστήματα για βροχές στην Αθήνα εντοπίζονται στις 23–24 και κυρίως στις 26 Μαρτίου.Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγοςπαρουσιάζει την πιθανολογική εκτίμηση για την εξέλιξη του καιρού στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα, με βάση το ENS meteogram.Όπως αναφέρει, τα πιο αξιόλογα διαστήματα για βροχή στην Αθήνα φαίνονται να είναι στις 23–24 Μαρτίου και κυρίως στις 26 Μαρτίου, ενώ ένα δευτερεύον πέρασμα φαινομένων διαφαίνεται για τις 27 Μαρτίου.Η εκτίμηση βασίζεται σε δεδομένα υετού ανά έξι ώρες, από τα οποία προκύπτουν προσεγγιστικά ημερήσια αθροίσματα. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, δεν διαφαίνονται γενικευμένα μεγάλα ύψη βροχής, ωστόσο ορισμένα ακραία μέλη του ensemble αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο τοπικά πιο έντονων επεισοδίων.Aναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν, κυρίως σε ορεινές περιοχές των ηπειρωτικών και της Κρήτης. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι ελαφρά αυξημένες κατά τόπους.Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -3 έως 11 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 14, στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο από 2 έως 16, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 2 έως 17, στα νησιά του Ιονίου από 7 έως 15, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 6 έως 14, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 9 έως 15 και στην Κρήτη από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου.Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες ενώ πιθανότητα πρόσκαιρων και ασθενών βροχών υπάρχει κυρίως για τα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια του νομού από το πρωί έως το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου.Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων αναμένεται να εκδηλωθούν από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο καθώς και στα νησιά του Ιονίου. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ο καιρός την Τρίτη 24-03-2026 Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και νότια, κυρίως θαλάσσια - παραθαλάσσια, σποραδικές καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.



Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις και από το μεσημέρι από βόρειες 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



Ο καιρός την Τετάρτη 25-03-2026 Στα ανατολικά και τα νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6, κατά τόπους στο Αιγαίο 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.



Ο καιρός την Πέμπτη 26-03-2026 Γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις που από τα δυτικά βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.



Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5, ενισχυόμενοι τοπικά έως 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.