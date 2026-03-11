Δίκη για τη Χρυσή Αυγή: Ελαφρυντικά μόνο σε πέντε καταδικασθέντες αποφάσισε το δικαστήριο, ποιοι μπορεί να βρεθούν στη φυλακή
Τι σημαίνει η απόφαση για τα ελαφρυντικά - Ανοίγει ο δρόμος να οδηγηθούν στη φυλακή ακόμη και πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής αλλά και η σύζυγος Μιχαλολιάκου
Να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό στην πλειονότητα των καταδικασθέντων για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής αποφάσισε σήμερα το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων.
Εξαίρεση αποτελούν πέντε εκ των 42 καταδικασθέντων για τους οποίους η έδρα αποφάσισε την χορήγηση ελαφρυντικού κατά πλειοψηφία (4-1). Συγκεκριμένα, ύστερα από πέντε συνεδριάσεις, το δικαστήριο εκφώνησε σήμερα την απόφασή του επί των ελαφρυντικών περιστάσεων, χορηγώντας κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη στους Αντώνιο Γρέγο, Αριστόδιμο Δασκαλάκη, Μάρκο Ευγενικό, Δημήτριο Κουκούτση και Θωμά Μαρία.
Για τους λοιπούς καταδικασθέντες το δικαστήριο απέρριψε κάθε αίτημα τους για χορήγηση ελαφρυντικών.
Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε οι ποινές για τους καταδικασθέντες να παραμείνουν ίδιες πως και Πρωτοδίκων και να μειωθούν μόνο στους πέντε αυτούς που έλαβαν ελαφρυντικό. Η σημερινή απόφαση συντάσσεται εν μέρει με την πρόταση της εισαγγελέα της έδρας Κυριακής Στεφανάτου, η οποία είχε προτείνει την απόρριψη όλων των αιτημάτων για ελαφρυντικά.
Εντός της ημέρας αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για τις ποινές.
Οι κατηγορούμενοι αυτοί είναι η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια, ο Μιχάλης Αρβανίτης, ο Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Ευστάθιος Μπούκουρας. Κανείς από τους παραπάνω καταδικασθέντες δεν έχει εκτίσει την πρωτόδικη ποινή – αφού τους είχε χορηγηθεί αναστολή στην έφεση – και τώρα εφόσον δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά και οι ποινές κάθειρξης των πέντε και έξι ετών που τους επιβλήθηκαν πρωτόδικα μείνουν ως έχουν, τότε το ενδεχόμενο να οδηγηθούν στη φυλακή είναι σφόδρα πιθανό.
Ποιοι μπορεί να βρεθούν στη φυλακήΗ σημερινή απόφαση του Εφετείου περί μη αναγνώρισης ελαφρυντικών στη πλειονότητα των καταδικασθέντων σηματοδοτεί νέα δεδομένα στην ποινική μεταχείριση κάποιων εξ αυτών. Και αυτό διότι ανοίγει το δρόμο να οδηγηθούν στη φυλακή ακόμη και πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους παραμένουν ελεύθεροι καθώς είχαν λάβει αναστολή στην εκτέλεση των ποινών τους μέχρι την έφεση.
