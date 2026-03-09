Δίκη για την Χρυσή Αυγή: Η Εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθούν τα ελαφρυντικά που ζήτησαν οι καταδικασθέντες - Αντιδράσεις από τον Λαγό

«Καταδικάστε μας, μη λέτε τίποτα και πηγαίνετε σπίτια σας. Συνεχίστε το θέατρο για να είστε αρεστοί στον κ. Ντογιάκο» φώναξε από το εδώλιο ο Λαγός