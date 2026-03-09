Δίκη για την Χρυσή Αυγή: Η Εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθούν τα ελαφρυντικά που ζήτησαν οι καταδικασθέντες - Αντιδράσεις από τον Λαγό
Να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό σε όσους κρίθηκαν ένοχοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής πρότεινε σήμερα η εισαγγελέας Κυριακή Στεφανάτου αγορεύοντας στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας. Η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε από τα μέλη του δικαστηρίου -τα οποία έχουν και τον τελικό λόγο- να απορρίψουν με την απόφασή τους όλα τα αιτήματα των κατηγορουμένων για αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων.
«Καταδικάστε μας, μη λέτε τίποτα και πηγαίνετε σπίτια σας. Συνεχίστε το θέατρο για να είστε αρεστοί στον κ. Ντογιάκο», φώναξε από το εδώλιο ο Ιωάννης Λαγός, ο οποίος είναι ο μοναδικός από τους κατηγορούμενους που βρίσκεται σήμερα στη δικαστική αίθουσα. Δυσαρέσκεια υπήρξε για την εισαγγελική πρόταση και από συνηγόρους υπεράσπισης.
Ενδεικτικά η κυρία Στεφανάτου τόνισε πως κανείς από τους καταδικαθέντες δεν μεταμελήθηκε πραγματικά και ότι κάποιοι εξ' αυτών συμμετείχαν στην εγκληματική οργάνωση μέχρι και την ημέρα που άρχισε η εξάρθρωση της. Επικαλούμενη δε νομολογία του Αρείου Πάγου η εισαγγελέας επισήμανε ακόμη πως το λευκό ποινικό μητρώο που επικαλούνται κάποιοι εκ των καταδικασθέντων δεν αρκεί για να θεμελιωθεί το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, ο οποίος, όπως τόνισε, ταυτίζεται με τη καθημερινή ζωή και συμπεριφορά.
Μεταξύ άλλων η εισαγγελέας ζήτησε να απορριφθούν τα ελαφρυντικά που αιτήθηκαν καταδικασμένοι ως διευθυντές και μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Αυτοί κατά περίπτωση ζήτησαν την αναγνώριση των ελαφρυντικών του πρότερου σύννομου βίου, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, των μη ταπεινών αιτίων, της μη εύλογης διάρκειας της δίκης και της παραβίασης του τεκμηρίου αθωότητας.
Αν η εισαγγελική πρόταση γίνει δεκτή τότε μερίδα των καταδικασθέντων θα παραμείνει με τα ελαφρυντικά που τους είχε αναγνωρίσει το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, και τα οποία κατά περίσταση είναι αυτά τα καλής συμπεριφοράς μετά τη πράξη, της μετεφηβικής ηλικίας, του πρότερου σύννομου βίου και της ειλικρινούς μεταμέλειας. Ουδείς όμως από τους καταδικασθέντες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ήτοι οι Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης, Ιωάννης Λαγός, Χρήστος Παπάς, Ηλίας Παναγιώταρος, Γιώργος Γερμενής και Αρτέμης Ματθαιόπουλος, είχαν λάβει ελαφρυντικό σε πρώτο βαθμό ούτε όμως και τώρα θα πρέπει να τους αναγνωριστεί στο Εφετείο σύμφωνα με την σημερινή εισαγγελική πρόταση, η οποία πάντως δεν δεσμεύει το δικαστήριο.
Οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορούμενων έδωσαν πάντως την προηγούμενη εβδομάδα «μάχη» στο ακροατήριο για αναγνώριση ελαφρυντικών στους εντολείς τους, προκειμένου να πετύχουν πιο ήπια ποινική μεταχείριση ακόμη και να αποφύγουν το ενδεχόμενο της φυλακής. Ένα ενδεχόμενο που είναι ανοιχτό τουλάχιστον για τους πέντε πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής οι οποίοι σε πρώτο βαθμό είχαν λάβει αναστολή στην εκτέλεση των ποινών τους μέχρι την έφεση. Πρόκειται για τους Ελένη Ζαρούλια, Μιχάλη Αρβανίτη, Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Ευστάθιο Μπούκουρα και Δημήτρη Κουκούτση. Ωστόσο, τώρα και οι πέντε εάν το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν τους αναγνωρίσει κάποιο ελαφρυντικό – όπως ζήτησε η εισαγγελέας - βρίσκονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να βρεθούν στη φυλακή.
Υπενθυμίζεται ότι το Εφετείο κρίνει όχι μόνο τις εφέσεις των κατηγορουμένων κατά της πρωτόδικης απόφασης αλλά και την έφεση που είχε ασκήσει ο εισαγγελέας Στ. Κωσταρέλος. Η εισαγγελική έφεση αφορούσε στις ποινές που είχαν επιβληθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο σε συνολικά 12 κατηγορούμενους.
Ο εισαγγελέας ζητούσε μεγαλύτερες ποινές για τους επτά καταδικασθέντες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης (σ.σ. τους είχε επιβληθεί κάθειρξη 13 ετών και επί της ουσίας ο εισαγγελέας ζητεί 15) καθώς και για άλλους πέντε κατηγορούμενους που είχαν κριθεί ένοχοι πρωτοδίκως για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος Αιγύπτιου αλιεργάτη. Τώρα, το Εφετείο εάν δεν αναγνωρίσει στους παραπάνω καταδικασθέντες ελαφρυντικά έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τις ποινές τους.
Έτσι, αντιμέτωποι με μεγαλύτερες ποινές είναι οι επτά πρώην βουλευτές καταδικασθέντες ως διευθύνοντες της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής (Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός, Παπάς, Παναγιώταρος, Γερμενής και Ματθαιόπουλος), καθώς και οι πέντε κατηγορούμενοι που κρίθηκαν ένοχοι για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του Αιγύπτιου αλιεργάτη στο Πέραμα (Αγριογιάννης, Ευγενικός, Μαρίας, Πανταζής και Παπαδόπουλος).
Να σημειωθεί ότι σήμερα οι μοναδικοί που βρίσκονται στις φυλακές για την Χρυσή Αυγή είναι ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ο Γιάννης Λαγός και ο Ηλίας Κασιδιάρης. Αντίθετα, οι υπόλοιποι καταδικασθέντες, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Μιχαλολιάκος, έχουν αφεθεί ελεύθεροι είτε για λόγους υγείας είτε επειδή έχουν εκτίσει το προβλεπόμενο όριο ποινής για την υφ' όρον απόλυση.
Γιατί έχει σημασία η απόφαση των δικαστών
Υπενθυμίζεται ότι το Εφετείο κρίνει όχι μόνο τις εφέσεις των κατηγορουμένων κατά της πρωτόδικης απόφασης αλλά και την έφεση που είχε ασκήσει ο εισαγγελέας Στ. Κωσταρέλος. Η εισαγγελική έφεση αφορούσε στις ποινές που είχαν επιβληθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο σε συνολικά 12 κατηγορούμενους.
Ο εισαγγελέας ζητούσε μεγαλύτερες ποινές για τους επτά καταδικασθέντες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης (σ.σ. τους είχε επιβληθεί κάθειρξη 13 ετών και επί της ουσίας ο εισαγγελέας ζητεί 15) καθώς και για άλλους πέντε κατηγορούμενους που είχαν κριθεί ένοχοι πρωτοδίκως για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος Αιγύπτιου αλιεργάτη. Τώρα, το Εφετείο εάν δεν αναγνωρίσει στους παραπάνω καταδικασθέντες ελαφρυντικά έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τις ποινές τους.
Έτσι, αντιμέτωποι με μεγαλύτερες ποινές είναι οι επτά πρώην βουλευτές καταδικασθέντες ως διευθύνοντες της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής (Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός, Παπάς, Παναγιώταρος, Γερμενής και Ματθαιόπουλος), καθώς και οι πέντε κατηγορούμενοι που κρίθηκαν ένοχοι για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του Αιγύπτιου αλιεργάτη στο Πέραμα (Αγριογιάννης, Ευγενικός, Μαρίας, Πανταζής και Παπαδόπουλος).
Να σημειωθεί ότι σήμερα οι μοναδικοί που βρίσκονται στις φυλακές για την Χρυσή Αυγή είναι ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ο Γιάννης Λαγός και ο Ηλίας Κασιδιάρης. Αντίθετα, οι υπόλοιποι καταδικασθέντες, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Μιχαλολιάκος, έχουν αφεθεί ελεύθεροι είτε για λόγους υγείας είτε επειδή έχουν εκτίσει το προβλεπόμενο όριο ποινής για την υφ' όρον απόλυση.
Τον τελικό πλέον λόγο τον έχει το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων.
