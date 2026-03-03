Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Στη φυλακή για παράνομη είσοδο στη χώρα ο Γεωργιανός που προσήχθη για κατασκοπεία στη Σούδα - Συνεχίζεται η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής
Το δικαστήριο δεν έδωσε αναστολή στην έφεση και έτσι ο 38χρονος οδηγείται στη φυλακή - Η δικογραφία για την κατασκοπεία παραμένει στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία προς διερεύνηση
Ποινή φυλάκισης 2 ετών καθώς και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ, επέβαλε σήμερα το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο συον 36χρονο Γεωργιανό, ο οποίος δικάστηκε για παράνομη είσοδο στη χώρα και παράνομη διαμονή.
Το δικαστήριο δεν έδωσε αναστολή στην έφεση και έτσι ο 38χρονος οδηγείται στη φυλακή. Κατά την απολογία του στο δικαστήριο 36χρονος Γεωργιανός με τη βοήθεια μεταφράστριας ισχυρίστηκε ότι είναι οδηγός νταλίκας.
Την ίδια στιγμή, η δικογραφία για την κατασκοπεία παραμένει στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία προς περαιτέρω διερεύνηση.
