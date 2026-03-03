Στη φυλακή για παράνομη είσοδο στη χώρα ο Γεωργιανός που προσήχθη για κατασκοπεία στη Σούδα - Συνεχίζεται η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής
Στη φυλακή για παράνομη είσοδο στη χώρα ο Γεωργιανός που προσήχθη για κατασκοπεία στη Σούδα - Συνεχίζεται η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής

Το δικαστήριο δεν έδωσε αναστολή στην έφεση και έτσι ο 38χρονος οδηγείται στη φυλακή - Η δικογραφία για την κατασκοπεία παραμένει στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία προς διερεύνηση

Βασιλική Κόκκαλη
Ποινή φυλάκισης 2 ετών καθώς και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ, επέβαλε σήμερα το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο συον 36χρονο Γεωργιανό, ο οποίος δικάστηκε για παράνομη είσοδο στη χώρα και παράνομη διαμονή.

Το δικαστήριο δεν έδωσε αναστολή στην έφεση και έτσι ο 38χρονος οδηγείται στη φυλακή. Κατά την απολογία του στο δικαστήριο 36χρονος Γεωργιανός με τη βοήθεια μεταφράστριας ισχυρίστηκε ότι είναι οδηγός νταλίκας.

Την ίδια στιγμή, η δικογραφία για την κατασκοπεία παραμένει στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία προς περαιτέρω διερεύνηση.

