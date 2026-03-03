Σε δίκη για παράνομη είσοδο στη χώρα θα δικαστεί ο Γεωργιανός που προσήχθη για κατασκοπεία στη Σούδα
Σε δίκη ενώπιον Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου παραπέμφθηκε ο Γεωργιανός αζερικής καταγωγής που προσήχθη χθες ως ύποπτος κατασκοπευτικής δράσης στη Σούδα.
Ο 36χρονος θα δικαστεί για παράνομη είσοδο και παραμονή στην χώρα.
Την ίδια στιγμή η δικογραφία για την κατασκοπεία παραμένει στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία προς περαιτέρω διερεύνηση.
