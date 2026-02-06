Πώς δρούσε το «δίκτυο Παναγόπουλου»: Οι εταιρείες επικοινωνίας και οι πληρωμές χέρι με χέρι σε μετρητά

Το κρίσιμο εύρημα από την Αρχή για το Ξέπλυμα ήταν ότι οι εταιρίες-οχήματα δεν διέθεταν ούτε το αναγκαίο προσωπικό ούτε την υποδομή για την υλοποίηση των έργων που αναλάμβαναν