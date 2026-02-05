Δεσμεύσεις λογαριασμών έως 2.096.344 ευρώ στον Παναγόπουλο και σε άλλα πέντε πρόσωπα - Αντιμέτωποι με δύο κακουργήματα

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα - Για κακουργηματική υπεξαίρεση και ξέπλυμα κατηγορούνται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και οι υπόλοιποι πέντε





Πρόκειται για τους ιδιοκτήτες - εκπροσώπους των εταιρειών οι οποίες κατονομάζονται στο πόρισμα της Αρχής που έπαιρναν χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια για τα επιμορφωτικά προγράμματα της ΓΣΣΕ. Στο πόρισμα της Αρχής τα πρόσωπα αυτά αντιστοιχίζονται με τις εταιρείες για τις οποίες υπάρχει πλέον η κατηγορία ότι υπεξαιρούσαν τα κοινοτικά κονδύλια.







Η Αρχή για το Ξέπλυμα στην έρευνά της καταγράφει τα νομικά πρόσωπα και τις εταιρείες, στα οποία αποδίδει την κατηγορία της υπεξαίρεσης με το όφελος όπως υπολογίζεται να φτάνει τα 2.096.344,19 ευρώ.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο πόρισμα αναφέρεται ότι προκύπτουν βάσιμες υπόνοιες ότι τα πρόσωπα αυτά και οι εταιρείες τους ιδιοποιήθηκαν το προαναφερθέν ποσό και στη συνέχεια το ανέμειξαν με άλλα νόμιμα περιουσιακά στοιχεία τους προκειμένου να «ξεπλύνουν» την εγκληματική τους δραστηριότητα. Η Αρχή τους αποδίδει τις κατηγορίες ότι σε συνεργασία προχώρησαν στο αδίκημα της κακουργηματικής υπεξαίρεσης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και στο αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ' επάγγελμα.



Χρηματοδοτήσεις πάνω από 73 εκατ. ευρώ, μεταφορές χρημάτων και αναλήψεις Υπενθυμίζεται πως αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσαν οι χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες ελήφθησαν την πενταετία 2020 - 2025 από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Παράλληλα, η έρευνα ανέτρεξε και στον τρόπο διάθεσης αυτών των κονδυλίων.



Η Αρχή χαρτογράφησε την τακτική που ακολουθούσε ο φερόμενος ως πρωταγωνιστής αυτής της υπόθεσης προχωρώντας σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες, στις οποίες διοχέτευε συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες εταιρείες αυτές εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων. Μάλιστα με βάση τα ευρήματα της Αρχής πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί καν στη Διαύγεια.



Στην περίπτωση των αναθέσεων με διαγωνισμό, παρατηρήθηκε ότι σε όλες, οι ελεγχόμενες εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα σε πολλούς διαγωνισμούς για την ανάληψη του έργου και φυσικά επιλέγονταν ως ανάδοχοι από την αρμόδια επιτροπή, στην οποία πρόεδρος ήταν ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος. Από την έρευνα διαπιστώθηκε επίσης ότι ορισμένες από τις εταιρείες δεν παρουσίαζαν καν δραστηριότητα, στερούνταν της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και του προσωπικού για την υλοποίηση των έργων και μέρος των κονδυλίων αναλαμβάνονταν με τη μορφή μετρητών απευθείας, γεγονός που κατά την Αρχή δείχνει ότι είχαν τον ρόλο των εταιρειών «οχημάτων».



Κλείσιμο 577.000 ευρώ για την παροχή δήθεν υπηρεσιών εκ μέρους των εταιρειών, γεγονός που στοιχειοθετεί τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και μεθόδευση στην κάλυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων των συμβάσεων.



Ακόμη, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας, όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών, που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και καταδεικνύουν τη μεθόδευση της απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων.



Οι αναλήψεις αυτές δημιουργούν κατά την Αρχή σοβαρές υπόνοιες ότι τα ποσά περιέρχονταν εν τέλει στην κατοχή του ελεγχόμενου συνδικαλιστή και των άλλων ελεγχόμενων προσώπων.



«Αθώος» και «ανήξερος» δηλώνει ο Παναγόπουλος Ο πρόεδρος ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, δήλωσε «αθώος» και «ανήξερος» για την υπόθεση και πρόκειται να προσφύγει στα δικαστήρια.



Όπως επισημαίνει, μέχρι στιγμής δεν του έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζει με ακρίβεια ποιες είναι οι κατηγορίες που φέρονται να τον αφορούν και πώς αυτές στοιχειοθετούνται. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται, όπως λέει, «στο στόχαστρο συκοφαντών», ούτε η πρώτη φορά που καλείται να αποκρούσει «αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες».



Ο κ. Παναγόπουλος κάνει λόγο για ισχυρό πλήγμα που δέχονται «για μια ακόμη φορά τα συνδικάτα και η δράση τους», προσθέτοντας ότι «κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν». Αναφέρει ότι μόλις λάβει το πόρισμα της Αρχής θα δώσει τις απαντήσεις του, σημειώνοντας πως «είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία».



Στη δήλωσή του τονίζει ότι στη διαδρομή του στέκεται «πάντα όρθιος και δυνατός» και το ίδιο, όπως λέει, θα πράξει και τώρα. Ήδη, όπως αναφέρει, ενημέρωσε τους συναδέλφους της παράταξής του στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή, ευχαριστώντας τους για τη στήριξή τους. Υπενθυμίζει, ακόμη, ότι σε προηγούμενη υπόθεση που χαρακτήρισε «στημένη», σχετικά με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, η Δικαιοσύνη αποφάσισε ομόφωνα την αθωότητά του, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι το ίδιο θα συμβεί και στη νέα υπόθεση.



Τέλος, δηλώνει ότι θα προσφύγει στα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια, στρεφόμενος κατά όσων τον συκοφαντούν, ενώ τονίζει ότι δεν θα εμπλακεί «στην αδηφάγα όρεξη κάποιων που ενδίδουν στον κανιβαλισμό». Υπενθυμίζει ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός και καταλήγει λέγοντας ότι με «καθαρή τη συνείδησή» του θα αγωνιστεί για την τιμή και την αξιοπρέπειά του και θα οδηγήσει την παράταξή του «σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ».



Αναλυτικά η δήλωση του Γιάννη Παναγόπουλου: «Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου.



Μέχρι στιγμής δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πως αυτές στοιχειοθετούνται.



Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών. Ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.



Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμη φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν.



Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής θα δώσω τις απαντήσεις μου καθώς «… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία».



Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ήδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή.



Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Όπως στην άλλη «στημένη» υπόθεση «κακουργηματικού» χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με την νέα.



Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα Εθνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια.



Είναι άδικο να παραδίδεσαι στη βορά των πρωτοσέλιδων, των σκοπιμοτήτων, των μηχανισμών αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης.



Τέλος, για κανένα λόγο και με κανέναν τρόπο δεν θα εμπλακώ στην αδηφάγα όρεξη κάποιων, που ενδίδουν στον κανιβαλισμό. Θυμίζω ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός.



Με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμη φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ».