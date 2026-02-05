Γιάννης Παναγόπουλος: Ποιος είναι ο «αιώνιος» πρόεδρος της ΓΣΕΕ που ελέγχεται για υπεξαίρεση 2,1 εκατ. ευρώ

Ένας «αιώνιος πρόεδρος» στο τιμόνι του πιο ισχυρού εγχώριου συνδικάτου και του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί παρακλάδι της ΓΣΕΕ είναι ο Γιάννης Παναγόπουλος, ο οποίος ελέγχεται πλέον για υπεξαίρεση κονδυλίων περίπου 2,1 εκ ευρώ, μέσω των προγραμμάτων επιμόρφωσης για τα οποία χρηματοδοτείται η ΓΣΕΕ από κοινοτικά κονδύλια.Το όνομά του αρχίζει να γράφει χιλιόμετρα σε συνδικαλιστικά οφίτσια από τις πρώτες κιόλας μέρες της μεταπολίτευσης: Το 1974 – αμέσως μετά από τη δικτατορία- εκλέγεται στη διοίκηση του Συλλόγου Υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας (ΣΥΕΤΕ) και της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ), στα 21 του χρόνια ως «αντιστασιακός». Από κει ως υπάλληλος «με αγωνιστική δράση» ξεκινά μια ανοδική πορεία «προσπερνώντας» άλλα στελέχη στον συνδικαλιστικό χώρο και φτάνει το 2006 στην κορυφή της ΓΣΕΕ, που λειτουργεί ως απόρθητο φρούριο για τον Παναγόπουλο μέχρι σήμερα. Κι αν δεν τον «σταματούσε» ο έλεγχος θα μπορούσε ενδεχομένως να εξασφαλίσει μια ακόμη θητεία , κινώντας τα νήματα των συσχετισμών στην ΓΣΕΕ και πάλι προς τον ίδιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρώτη του ανακοίνωση μετά από την δέσμευση περιουσιακών του στοιχείων από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καταλήγει λέγοντας ότι με «καθαρή τη συνείδησή» του θα αγωνιστεί για την τιμή και την αξιοπρέπειά του και θα οδηγήσει την παράταξή του «σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ», τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ έσπευσε να αναστείλει την κομματική του ιδιότητα μόλις έγινε γνωστό ότι ελέγχεται για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων.Ο 72χρονος Γιάννης Παναγόπουλος είναι κοντά στο να …κερδίσει και την ταμπέλα του …μόνιμου διευθυντή και στην Εθνική Τράπεζα. Πρόσφατα ανοίχτηκε και εκτός ΓΣΕΕ και όπως λέγεται οργάνωσε νέο «στρατηγείο» για να απλωθεί και στην ΟΤΟΕ και με τα γνωστά συνδικαλιστικά τερτίπια –στηρίζοντας ένα «διασπαστικό» ψηφοδέλτιο- να αποκτήσει και εκεί φιλικό προεδρείο στην Διοίκηση.Είναι δεκαετίες στο ΠΑΣΟΚ, είχε κομβικό ρόλο στα Συνέδρια του άλλοτε κραταιού κόμματος, αποτραβήχτηκε από την Κεντρική Επιτροπή τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, ήταν ο ίδιος «κόκκινο πανί» για τους «αγανακτισμένους» του Συντάγματος, αλλά κατάφερε, όπως δύσκολα θα μπορούσε κάποιος άλλος να κρατά ανοιχτές γέφυρες και με κορυφαίους στο ΠΑΣΟΚ. «Εκφυλισμός», λέει για το σύστημα των «αιωνίων» πράσινο στέλεχος, που θεωρεί την μακρόχρονη παρουσία στην κορυφαία θέση (εκλέγεται από το 2006 σε όλα τα Συνέδρια της ΓΣΕΕ) τρανταχτή απόδειξη της διάχυτης παθογένειας στην συνδικαλιστική «φαμίλια».Στις τελευταίες εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, ο Παναγόπουλος δεν βγήκε να στηρίξει δημόσια κάποιον υποψήφιο αρχηγό, όπως είχε κάνει στην πρώτη εκλογή Ανδρουλάκη, όταν ήταν στο επιτελείο του Γιώργου Παπανδρέου. Κάποιοι άκουσαν τον ίδιο να λέει ότι ψήφισε την Άννα Διαμαντοπούλου, αλλά στο δεύτερο γύρο στήριξε την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη. Πάντως, αρκετά στελέχη της επιρροής του στη ΓΣΕΕ στράφηκαν στο να στηρίξουν είτε τον Χάρη Δούκα, είτε τον Παύλο Γερουλάνο.Στην ιστοσελίδα της ΓΣΕΕ αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Ως Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εργασίας ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ο Γιάννης Παναγόπουλος δρομολογεί νέες δομές έρευνας, κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Δίνοντας προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, στη δια βίου μάθηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εργαζόμενους και ανέργους σχετικά με θέματα απασχόλησης, εργασιακών σχέσεων και ασφαλιστικής νομοθεσίας». Πρόκειται για όλα αυτά τα προγράμματα για τα οποία τώρα ελέγχεται από την Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.Ο Παναγόπουλος εκλέγεται επί σειρά ετών στο Προεδρείο και την Εκτελεστική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΣΕΣ), στο Γενικό Συμβούλιο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ΔΣΣ). Διετέλεσε μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ).Με καταγωγή από την ορεινή Αρκαδία, ο Γιάννης Παναγόπουλος είναι πατέρας ενός παιδιού, ενώ πρόσφατα αποχωρίστηκε τη σύζυγό του Λένα Γκόλφη μετά από μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο.