Δεσμεύτηκαν από την Αρχή για το Ξέπλυμα οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ για υπεξαίρεση κονδυλίων

Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης δέσμευσε λογαριασμούς, θυρίδες, μετοχές του πρόεδρου της ΓΣΕΕ και έξι ακόμα φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών - Ε μπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων άνω των 73 εκατ. ευρώ