«Αθώος» και «ανήξερος» δηλώνει ο Παναγόπουλος και λέει ότι δεν φεύγει από τη ΓΣΕΕ και πως θα προσφύγει στα δικαστήρια

Όπως επισημαίνει, μέχρι στιγμής δεν του έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα





Όπως επισημαίνει, μέχρι στιγμής δεν του έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζει με ακρίβεια ποιες είναι οι κατηγορίες που φέρονται να τον αφορούν και πώς αυτές στοιχειοθετούνται. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται, όπως λέει, «στο στόχαστρο συκοφαντών», ούτε η πρώτη φορά που καλείται να αποκρούσει «αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες».



ισχυρό πλήγμα που δέχονται «για μια ακόμη φορά τα συνδικάτα και η δράση τους», προσθέτοντας ότι «κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν». Αναφέρει ότι μόλις λάβει το πόρισμα της Αρχής θα δώσει τις απαντήσεις του, σημειώνοντας πως «είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία».



Στη δήλωσή του τονίζει ότι στη διαδρομή του στέκεται «πάντα όρθιος και δυνατός» και το ίδιο, όπως λέει, θα πράξει και τώρα. Ήδη, όπως αναφέρει, ενημέρωσε τους συναδέλφους της παράταξής του στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή, ευχαριστώντας τους για τη στήριξή τους. Υπενθυμίζει, ακόμη, ότι σε προηγούμενη υπόθεση που χαρακτήρισε «στημένη», σχετικά με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, η Δικαιοσύνη αποφάσισε ομόφωνα την αθωότητά του, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι το ίδιο θα συμβεί και στη νέα υπόθεση.



Τέλος, δηλώνει ότι θα προσφύγει στα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια, στρεφόμενος κατά όσων τον συκοφαντούν, ενώ τονίζει ότι δεν θα εμπλακεί «στην αδηφάγα όρεξη κάποιων που ενδίδουν στον κανιβαλισμό». Υπενθυμίζει ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός και καταλήγει λέγοντας ότι με «καθαρή τη συνείδησή» του θα αγωνιστεί για την τιμή και την αξιοπρέπειά του και θα οδηγήσει την παράταξή του «σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ».



Αναλυτικά η δήλωση του Γιάννη Παναγόπουλου «Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου.



Μέχρι στιγμής δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πως αυτές στοιχειοθετούνται.



Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών. Ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.



Κλείσιμο



Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής θα δώσω τις απαντήσεις μου καθώς «… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία».



Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ήδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή.



Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Όπως στην άλλη «στημένη» υπόθεση «κακουργηματικού» χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με την νέα.



Στη διάθεση της Δικαιοσύνης δηλώνει ότι βρίσκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος , με αφορμή όσα, όπως αναφέρει, γράφονται και διακινούνται το τελευταίο διάστημα για το πρόσωπό του. Σε δήλωσή του τονίζει ότι «δεν έχω να κρύψω τίποτε» και «δεν έχω να φοβηθώ τίποτε», σημειώνοντας ότι η αποκατάσταση της αλήθειας είναι «θέμα χρόνου».Όπως επισημαίνει, μέχρι στιγμής δεν του έχει επιδοθεί, ώστε να γνωρίζει με ακρίβεια ποιες είναι οι κατηγορίες που φέρονται να τον αφορούν και πώς αυτές στοιχειοθετούνται. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται, όπως λέει, «στο στόχαστρο συκοφαντών», ούτε η πρώτη φορά που καλείται να αποκρούσει «αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες».Ο κ. Παναγόπουλος κάνει λόγο γιαπου δέχονται «για μια ακόμη φορά τα συνδικάτα και η δράση τους», προσθέτοντας ότι «κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν». Αναφέρει ότι μόλις λάβει το πόρισμα της Αρχής θα δώσει τις απαντήσεις του, σημειώνοντας πως «είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία».Στη δήλωσή του τονίζει ότι στη διαδρομή του στέκεται «πάντα όρθιος και δυνατός» και το ίδιο, όπως λέει, θα πράξει και τώρα. Ήδη, όπως αναφέρει, ενημέρωσε τους συναδέλφους της παράταξής του στη, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή, ευχαριστώντας τους για τη στήριξή τους. Υπενθυμίζει, ακόμη, ότι σε προηγούμενη υπόθεση που χαρακτήρισε «στημένη», σχετικά με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, η Δικαιοσύνη αποφάσισε ομόφωνα την αθωότητά του, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι το ίδιο θα συμβεί και στη νέα υπόθεση.Τέλος, δηλώνει ότι θα προσφύγει στα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια, στρεφόμενος κατά όσων τον συκοφαντούν, ενώ τονίζει ότι δεν θα εμπλακεί «στην αδηφάγα όρεξη κάποιων που ενδίδουν στον κανιβαλισμό». Υπενθυμίζει ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός και καταλήγει λέγοντας ότι με «καθαρή τη συνείδησή» του θα αγωνιστεί για την τιμή και την αξιοπρέπειά του και θα οδηγήσει την παράταξή του «σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ».«Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου.Μέχρι στιγμής δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πως αυτές στοιχειοθετούνται.Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών. Ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμη φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν.Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής θα δώσω τις απαντήσεις μου καθώς «… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία».Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ήδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή.Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Όπως στην άλλη «στημένη» υπόθεση «κακουργηματικού» χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με την νέα.

Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα Εθνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια.



Είναι άδικο να παραδίδεσαι στη βορά των πρωτοσέλιδων, των σκοπιμοτήτων, των μηχανισμών αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης.



Τέλος, για κανένα λόγο και με κανέναν τρόπο δεν θα εμπλακώ στην αδηφάγα όρεξη κάποιων, που ενδίδουν στον κανιβαλισμό. Θυμίζω ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός.



Με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμη φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ».