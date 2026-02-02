«Γιατί σκότωσες το παιδί μου;»: Σπάραξε η μάνα της Δώρας από το Αγρίνιο όταν ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον δολοφόνο της κόρης της

Η γυναίκα έχει χάσει έναν γιο το 2010 σε τροχαίο δυστύχημα και η κόρη της δολοφονήθηκε - Τραγική ειρωνεία σήμερα που ξεκίνησε η δίκη ήταν τα γενέθλια της άτυχης Δώρας





Το 2010 η γυναίκα αυτή, είχε χάσει τον γιο της σε τροχαίο δυστύχημα ενώ δεκαπέντε χρόνια μετά,



Η Δώρα Ναστούλη δολοφονήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 σε κεντρικό σημείο του Αγρινίου. Βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο της όταν ο πρώην σύντροφός της άνοιξε πυρ αφαιρώντας της τη ζωή με τρόπο που σόκαρε την τοπική κοινωνία.



ο κατηγορούμενος δεν αποδέχθηκε ποτέ την απόφαση της Δώρας να τερματίσει τη σχέση τους και να προχωρήσει τη ζωή της. Την παρενοχλούσε, την απειλούσε, παραβίαζε συστηματικά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί μετά από καταγγελία της ίδιας για ενδοοικογενειακή βία. Ο δράστης επικαλέστηκε ψυχολογικά προβλήματα ενώ η οικογένεια σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Βασίλη Καραγκούνη έχει εμπιστοσύνη στο έργο της Δικαιοσύνης και ζητά να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού τους. Η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Δευτέρα.



Το έγκλημα και η σύλληψη του δράστη Ο φερόμενος ως δράστης που συνελήφθη από την Αστυνομία ζητούσε από τον διαπραγματευτή της ΕΛ.ΑΣ να τον σκοτώσει. Ο δράστης πριν παραδοθεί στους αστυνομικούς προηγήθηκαν είκοσι δραματικά λεπτά διαπραγμάτευσης. Αρχικά τον δράστη, είχε εντοπίσει η αδελφή του, σε απόσταση 500 μέτρων από το σπίτι τους, μέσα σε καλαμιές κοντά στη λίμνη και ενημέρωσε την αστυνομία.



Όταν έφτασε στο σημείο ο διαπραγματευτής, έδιωξε την αδελφή του δράστη, και αμέσως του ζήτησε να πετάξει το όπλο. Ο 30χρονος ήταν σε έξαλλη κατάσταση και έβαζε το όπλο του στην καρδιά και απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έλεγε στον διαπραγματευτή να τον πυροβολήσει ο ίδιος και να τον σκοτώσει. Ο έμπειρος αξιωματικός, του είπε πως δεν θέλει να τον σκοτώσει, θέλει το καλό του και σκοπός του είναι να τον σώσει.



Το περίστροφο ήταν γεμάτο και στο μύλο οι αστυνομικοί βρήκαν 9 φυσίγγια. Ο δράστης, μεταφέρθηκε στην Ασφάλεια Αγρινίου, και ακόμα δεν έχει ηρεμήσει για να μπορέσει να καταθέσει. Στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας στο



Αξίζει να σημειωθεί ότι η μητέρα και η αδερφή του 30χρονου προσπάθησαν και αυτές να τον πείσουν να παραδοθεί. Η αδελφή του φερόμενου ως δράστη της δολοφονίας της 43χρονης Δώρας, περιγράφει πώς ο 30χρονος εμφανίστηκε μπροστά στην ίδια και τη μητέρα της, στην περιοχή της Μυρτιάς, μετά την αποτρόπαια πράξη του και τις προσπάθειες τους να τον πείσουν να παραδοθεί.



«Ήμουν συνέχεια στο παράθυρο όλη νύχτα και κάποια στιγμή τον βλέπω εδώ, στο πράσινο και λέω της μάνας μου είναι ο Ανδρέας και τον είδαμε και κατεβήκαμε πάρα πολύ γρήγορα φωνάζοντας παραδώσου».



Το ζευγάρι είχε παρελθόν ενδοοικογενειακής βίας και ο συλληφθείς επρόκειτο να δικαστεί σε τρεις ημέρες. Είχε συλληφθεί ξανά τον Σεπτέμβριο του 2024, έπειτα από μήνυση που είχε υποβάλλει το θύμα σε βάρος του, για ενδοοικογενειακή βία, διότι βρισκόμενος στο σπίτι της, κρατώντας κουζινομάχαιρο την είχε απειλήσει λεκτικά, προκαλώντας της τρόμο και ανησυχία.



Από την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή είχαν επιβληθεί στον κατηγορούμενο οι περιοριστικοί όροι της μη προσέγγισης του θύματος σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων και της απαγόρευσης επικοινωνίας μαζί της, ενώ του είχαν αφαιρεθεί πριν δύο μήνες, από το Αστυνομικό Τμήμα Θέρμου, δύο κυνηγετικά όπλα και είχαν ανακληθεί οι σχετικές άδειες οπλοκατοχής. Για την ίδια υπόθεση, η 43χρονη είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμούσε την χορήγηση panic button και τη μεταφορά της σε ασφαλή δομή φιλοξενίας.