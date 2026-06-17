Πετάει για Ελλάδα ο Μαφέο: «Μοναδική ευκαιρία για μένα ο Ολυμπιακός»
SPORTS
Πάμπλο Μαφέο Ολυμπιακός

Πετάει για Ελλάδα ο Μαφέο: «Μοναδική ευκαιρία για μένα ο Ολυμπιακός»

Ο Μαφέο πέταξε το πρωί Τετάρτης από την Ισπανία με προορισμό την Αθήνα, ώστε να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά και να περάσει ιατρικά τεστ

Πετάει για Ελλάδα ο Μαφέο: «Μοναδική ευκαιρία για μένα ο Ολυμπιακός»
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Έτοιμος να πιάσει λιμάνι είναι ο Πάμπλο Μαφέο, αφού μετά τον Κώστα Φορτούνη, ο Ολυμπιακός έκλεισε και τον 28χρονο Ισπανό μπακ, καθώς ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τη Μαγιόρκα για την απόκτηση του.

Όπως όλα δείχνουν η μεταγραφή του στους ερυθρόλευκους είναι προ των πυλών και αναμένεται να καλύψει το δεξί άκρο της άμυνας μετά την αποχώρηση του Κοστίνια, ο οποίος μετακόμισε στην Αγγλία για λογαριασμό της Μπράιτον. Εκεί που θα ξανά... σμίξει με τον Μπάμπη Κωστούλα

Ο Μαφέο πέταξε το πρωί Τετάρτης (17/06) από την Ισπανία με προορισμό την Αθήνα, ώστε να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά και να περάσει ιατρικά. Στο αεροδρόμιο μίλησε στου δημοσιογράφους που είχαν μαζευτεί εκεί και τόνισε ότι είναι πολύ χαρούμενος για την ευκαιρία που του δίνεται: «Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτήν τη νέα πρόκληση. Πηγαίνω για τις ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά, θα προχωρήσουμε. Υπάρχει πάντα μια μικρή στεναχώρια όταν αφήνεις πίσω φίλους και οικογένεια, αλλά έχω μεγάλο ενθουσιασμό για αυτό που έρχεται. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για εμένα και θέλω να την αξιοποιήσω».

Τη σεζόν που μας πέρασε ο 28χρονος μπακ είχε 32 συμμετοχές με 1 γκολ και 2 ασίστ. Η διαδρομή του άρχισε από τις υποδομές της Εσπανιόλ. Έχει παίξει και εκτός Ισπανίας φορώντας τις φανέλες των Σίτι (όπου είχε 3 αγώνες στην πρώτη ομάδα και τα πιο πολλά παιχνίδια του στην U19 και την U21 της) και στη Στουτγκάρδη.



Πηγή: gazzetta.gr
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