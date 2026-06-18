Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρό αγοράκι 1,5 ετών
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Θάνατος Νοσοκομείο Παιδί

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρό αγοράκι 1,5 ετών

Το παιδί είχε χειρουργηθεί στο Παίδων και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρό αγοράκι 1,5 ετών
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Στη θλίψη έχει βυθιστεί η Πάτρα από τον θάνατο ενός αγοριού 1,5 ετών στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας.

Το αγοράκι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο «Άγιος Ανδρέας» όπου νοσηλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το tempo24.news.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και εξέπνευσε σήμερα (18/6), βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.
8 ΣΧΟΛΙΑ

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