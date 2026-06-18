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Συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος στην Δυτική Αττική με εκατοντάδες «μαϊμού» επώνυμα ρούχα
Συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος στην Δυτική Αττική με εκατοντάδες «μαϊμού» επώνυμα ρούχα
Κατασχέθηκαν 788 τεμάχια ενδυμάτων που έφεραν πλαστά σήματα γνωστών εταιρειών
Στη σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος εμπορίας ενδυμάτων σε περιοχή της Δυτικής Αττικής προχώρησαν οι Αρχές, έπειτα από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης 17 Ιουνίου 2026, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Προστασίας Οικονομίας και τη συνδρομή Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας της Δ.Α.Ο.Ε.
Κατά τη διάρκεια ερευνών στους χώρους του καταστήματος εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 788 τεμάχια παραποιημένων ενδυμάτων, τα οποία έφεραν πλαστά σήματα επώνυμων εταιρειών. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα προϊόντα διατίθεντο προς πώληση ως επώνυμα, ενώ από τους σχετικούς ελέγχους προέκυψε ότι επρόκειτο για απομιμήσεις γνήσιων ειδών.
Για την υπόθεση ενημερώθηκαν οι δικαιούχοι των εμπορικών σημάτων των νόμιμων εταιρειών, ενώ από τα δείγματα που εξετάστηκαν επιβεβαιώθηκε ότι τα κατασχεθέντα προϊόντα ήταν μη γνήσια.
Σε βάρος του ιδιοκτήτη σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας εμπορικών σημάτων και διακίνησης απομιμητικών προϊόντων. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Τα κατασχεθέντα είδη ρουχισμού καταστράφηκαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης 17 Ιουνίου 2026, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Προστασίας Οικονομίας και τη συνδρομή Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας της Δ.Α.Ο.Ε.
Κατά τη διάρκεια ερευνών στους χώρους του καταστήματος εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 788 τεμάχια παραποιημένων ενδυμάτων, τα οποία έφεραν πλαστά σήματα επώνυμων εταιρειών. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα προϊόντα διατίθεντο προς πώληση ως επώνυμα, ενώ από τους σχετικούς ελέγχους προέκυψε ότι επρόκειτο για απομιμήσεις γνήσιων ειδών.
Για την υπόθεση ενημερώθηκαν οι δικαιούχοι των εμπορικών σημάτων των νόμιμων εταιρειών, ενώ από τα δείγματα που εξετάστηκαν επιβεβαιώθηκε ότι τα κατασχεθέντα προϊόντα ήταν μη γνήσια.
Σε βάρος του ιδιοκτήτη σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας εμπορικών σημάτων και διακίνησης απομιμητικών προϊόντων. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Τα κατασχεθέντα είδη ρουχισμού καταστράφηκαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
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