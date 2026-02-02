Ξεκίνησε η δίκη για τη δολοφονία της Δώρας στο Αγρίνιο, της είχε στήσει καρτέρι ο πρώην σύντροφός της και την πυροβόλησε

Η αποθήκη στην οποία είχε κρυφτεί ο 30χρονος δράστης

Δυνάμεις της ΟΠΚΕ προσέγγισαν την αποθήκη. Ο δράστης κάθε φορά που ένιωθε τους αστυνομικούς να πλησιάζουν πιο κοντά, έβαζε το όπλο του στον κρόταφο. Ο διαπραγματευτής κατάφερε να τον ηρεμήσει και στο τέλος μπήκε στην αποθήκη η αδελφή του, τον αγκάλιασε, του έπιασε τα χέρια και έτσι εκείνος άφησε το όπλο. Τότε μπήκαν στην αποθήκη οι αστυνομικοί, τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.Η 43χρονη Δώρα από το Αγρίνιο ήταν μητέρα τριών παιδιών, ηλικίας 14, 16 και 18 ετών.