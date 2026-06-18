Φυτεία με 336 δενδρύλλια κάνναβης βρέθηκε μέσα σε δάσος στην Κορινθία, πάνω από 500.000 ευρώ το κέρδος για τους διακινητές

Η συγκομιδή από την καλλιέργεια των δενδρυλλίων θα έφθανε τα 168 κιλά κάνναβης - Κατασχέθηκαν κάμερες ασφαλείας, νερά και τρόφιμα, φτυάρια και 2.000 LEK





Για την κατάσχεση και εκρίζωση των δενδρυλλίων, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.







Τα δενδρύλλια που βρίσκονταν στο στάδιο της ανάπτυξης, ποτίζονταν με λάστιχο που ξεκινούσε από μία αυτοσχέδια δεξαμενή νερού, ενώ εντός του χώρου της φυτείας οι καλλιεργητές είχαν αναγείρει αυτοσχέδια σκηνή, η οποία λειτουργούσε ως χώρος διαμονής και φύλαξης της φυτείας.



Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, βρήκαν και κατέσχεσαν στο χώρο της φυτείας:





2 κάμερες ασφαλείας

1 κινητό τηλέφωνο,

Κλείσιμο

2.000 LEK,

είδη διαβίωσης, (νερά, τρόφιμα, σκεύη μαγειρέματος),

εργαλεία (αξίνες, φτυάρια),

Φυτεία κάνναβης με 336 δενδρύλλια σε δασική περιοχή της Κορινθίας εντοπίστηκε από αστυνομικούς . Σχηματίστηκε δικογραφία ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος από την καλλιέργεια των δενδρυλλίων και την διακίνηση της κάνναβης κυμαίνεται από 336.000 έως 504.000 ευρώ.Για την κατάσχεση και εκρίζωση των δενδρυλλίων, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν οργανωμένη φυτεία, όπου καλλιεργούνταν 336 δενδρύλλια κάνναβης, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, χωρισμένο σε δυο επίπεδα, τα οποία συνδέονταν μεταξύ τους με αυτοσχέδιο μονοπάτι, ενώ παρεχόταν φυσική κάλυψη στην φυτεία από υπάρχουσα πυκνή δασώδη βλάστηση.Τα δενδρύλλια που βρίσκονταν στο στάδιο της ανάπτυξης, ποτίζονταν με λάστιχο που ξεκινούσε από μία αυτοσχέδια δεξαμενή νερού, ενώ εντός του χώρου της φυτείας οι καλλιεργητές είχαν αναγείρει αυτοσχέδια σκηνή, η οποία λειτουργούσε ως χώρος διαμονής και φύλαξης της φυτείας.Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, βρήκαν και κατέσχεσαν στο χώρο της φυτείας:2 κιλά και 200 γραμμάρια κάνναβης (επιμελώς κρυμμένα μέσα σε θαμνώδη βλάστηση)2 κάμερες ασφαλείας1 κινητό τηλέφωνο,1 κράνος,2.000 LEK,είδη διαβίωσης, (νερά, τρόφιμα, σκεύη μαγειρέματος),εργαλεία (αξίνες, φτυάρια),

συσκευασίες με λίπασμα και φυτοφάρμακα και έγγραφα.



Η συγκομιδή από την καλλιέργεια των δενδρυλλίων θα έφθανε τα 168 κιλά κάνναβης περίπου, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος από την καλλιέργεια των δενδρυλλίων και την διακίνηση της κάνναβης κυμαίνεται από 336.000 έως 504.000 ευρώ.



Τα αντικείμενα περισυλλέχθηκαν ως πειστήρια και θα αποσταλούν από το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις. Σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, σε βάρος ενός αλλοδαπού άνδρα, καθώς και αγνώστων δραστών, που αναζητούνται, για ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, με την μορφή της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και εγκληματική οργάνωση.