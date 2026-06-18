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Στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη η προσωρινή κλειστή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο, στόχος να λειτουργήσει μέσα στον Ιούλιο
Στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη η προσωρινή κλειστή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο, στόχος να λειτουργήσει μέσα στον Ιούλιο
Ο Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε σχετικά τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό
Τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, επέλεξε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ως προσωρινό χώρο φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο.
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, ο Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε σχετικά τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό.
Όπως αναφέρεται, κλιμάκια του υπουργείου έχουν ήδη πραγματοποιήσει αυτοψία στον χώρο και βρίσκονται σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, προκειμένου να προχωρήσουν οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις και οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη λειτουργία της δομής εντός του Ιουλίου.
Ο χώρος θα λειτουργήσει ως κλειστή προσωρινή δομή, στα πρότυπα του εκθεσιακού χώρου της Αγυιάς στα Χανιά.
Κατά τις ίδιες πηγές, η συγκεκριμένη επιλογή αποφασίστηκε μετά τις συζητήσεις που είχαν προηγηθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση το τελευταίο διάστημα, ενώ επισημαίνεται ότι η ανάγκη εξεύρεσης νέου χώρου συνδέεται με την κορύφωση της καλοκαιρινής περιόδου και με το γεγονός ότι ο προσωρινός χώρος στο Ψυγείο κρίνεται ακατάλληλος.
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, ο Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε σχετικά τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό.
Όπως αναφέρεται, κλιμάκια του υπουργείου έχουν ήδη πραγματοποιήσει αυτοψία στον χώρο και βρίσκονται σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, προκειμένου να προχωρήσουν οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις και οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη λειτουργία της δομής εντός του Ιουλίου.
Ο χώρος θα λειτουργήσει ως κλειστή προσωρινή δομή, στα πρότυπα του εκθεσιακού χώρου της Αγυιάς στα Χανιά.
Κατά τις ίδιες πηγές, η συγκεκριμένη επιλογή αποφασίστηκε μετά τις συζητήσεις που είχαν προηγηθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση το τελευταίο διάστημα, ενώ επισημαίνεται ότι η ανάγκη εξεύρεσης νέου χώρου συνδέεται με την κορύφωση της καλοκαιρινής περιόδου και με το γεγονός ότι ο προσωρινός χώρος στο Ψυγείο κρίνεται ακατάλληλος.
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