Στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη η προσωρινή κλειστή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο, στόχος να λειτουργήσει μέσα στον Ιούλιο
ΕΛΛΑΔΑ
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου Ηράκλειο Κρήτης Θάνος Πλεύρης δομή μεταναστών

Στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη η προσωρινή κλειστή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο, στόχος να λειτουργήσει μέσα στον Ιούλιο

Ο Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε σχετικά τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό

Στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη η προσωρινή κλειστή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο, στόχος να λειτουργήσει μέσα στον Ιούλιο
13 ΣΧΟΛΙΑ
Τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, επέλεξε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ως προσωρινό χώρο φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, ο Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε σχετικά τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό.

Όπως αναφέρεται, κλιμάκια του υπουργείου έχουν ήδη πραγματοποιήσει αυτοψία στον χώρο και βρίσκονται σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, προκειμένου να προχωρήσουν οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις και οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη λειτουργία της δομής εντός του Ιουλίου.

Ο χώρος θα λειτουργήσει ως κλειστή προσωρινή δομή, στα πρότυπα του εκθεσιακού χώρου της Αγυιάς στα Χανιά.

Κατά τις ίδιες πηγές, η συγκεκριμένη επιλογή αποφασίστηκε μετά τις συζητήσεις που είχαν προηγηθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση το τελευταίο διάστημα, ενώ επισημαίνεται ότι η ανάγκη εξεύρεσης νέου χώρου συνδέεται με την κορύφωση της καλοκαιρινής περιόδου και με το γεγονός ότι ο προσωρινός χώρος στο Ψυγείο κρίνεται ακατάλληλος.
13 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν ο πολιτισμός γίνεται εμπειρία

Πώς οι χώροι πολιτισμού μπορούν να μετατρέπονται σε ανοιχτούς τόπους συνάντησης, διαλόγου και δημιουργίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης