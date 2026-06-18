Η Ελλάδα διεκδικεί ρόλο διεθνούς ακαδημαϊκού κόμβου: Επενδύσεις, διεθνοποίηση και καινοτομία στο επίκεντρο

Η Ελλάδα να αποτελεί συνειδητή επιλογή σπουδών για νέους από όλο τον κόσμο, είπε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη