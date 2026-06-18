Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων συλλέγονται και οδηγούνται σε εγκεκριμένες διαδικασίες διαχείρισης, χωρίς να επιβαρύνουν το νερό και το έδαφος
Έσβησε η φωτιά σε σπίτι στη Νέα Φιλαδέλφεια, είχαν ξεχάσει μαγειρικό σκεύος στην κουζίνα
Έσβησε η φωτιά σε σπίτι στη Νέα Φιλαδέλφεια, είχαν ξεχάσει μαγειρικό σκεύος στην κουζίνα
Στην περιοχή επιχείρησε ένα όχημα της Πυροσβεστικής
UPD:
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε διαμέρισμα στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Σύμφωνα με επίσημη πληροφόρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά ξεκίνησε από ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος.
Η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.
Σύμφωνα με επίσημη πληροφόρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά ξεκίνησε από ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος.
Η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.
UPD:
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