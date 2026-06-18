Έσβησε η φωτιά σε σπίτι στη Νέα Φιλαδέλφεια, είχαν ξεχάσει μαγειρικό σκεύος στην κουζίνα

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε διαμέρισμα στη Νέα Φιλαδέλφεια.Σύμφωνα με επίσημη πληροφόρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά ξεκίνησε από ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος.Η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.