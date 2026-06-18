Έσβησε η φωτιά σε σπίτι στη Νέα Φιλαδέλφεια, είχαν ξεχάσει μαγειρικό σκεύος στην κουζίνα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Νέα Φιλαδέλφεια

Έσβησε η φωτιά σε σπίτι στη Νέα Φιλαδέλφεια, είχαν ξεχάσει μαγειρικό σκεύος στην κουζίνα

Στην περιοχή επιχείρησε ένα όχημα της Πυροσβεστικής

Έσβησε η φωτιά σε σπίτι στη Νέα Φιλαδέλφεια, είχαν ξεχάσει μαγειρικό σκεύος στην κουζίνα
UPD:
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε διαμέρισμα στη Νέα Φιλαδέλφεια. 

Σύμφωνα με επίσημη πληροφόρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά ξεκίνησε από ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος.

Η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.
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