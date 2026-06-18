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Παρέσυραν και εγκατέλειψαν 42χρονο πατέρα στην Κρήτη, η οικογένειά του δώρισε τα όργανα
Παρέσυραν και εγκατέλειψαν 42χρονο πατέρα στην Κρήτη, η οικογένειά του δώρισε τα όργανα
Ο 42χρονος Κώστας νοσηλευόταν από την περασμένη Τετάρτη σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς παρασύρθηκε από όχημα στη συμβολή της Εθνικής Αντιστάσεως με την Παπανδρέου στο Ηράκλειο
Μήνυμα ζωής έστειλε η οικογένεια 42χρονου φωτογράφου στην Κρήτη που τραυματίστηκε σε τροχαίο, μέσα από τη γενναία απόφαση να προχωρήσει σε δωρεά οργάνων.
Η καρδιά παρελήφθη από την ομάδα του Ωνάσειου Νοσοκομείου, το ήπαρ και ένα νεφρό από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το άλλο νεφρό από τον Ευαγγελισμό και οι κερατοειδείς από την ομάδα του ΠΑΓΝΗ, σύμφωνα με το cretalive.gr.
Ο 42χρονος Κώστας νοσηλευόταν από την περασμένη Τετάρτη σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς παρασύρθηκε από όχημα στη συμβολή της Εθνικής Αντιστάσεως με την Παπανδρέου στο Ηράκλειο.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 42χρονος ήταν μαζί με τον γιο του, τον οποίο συνόδευσε σε εξωσχολική δραστηριότητα όταν έγινε το τροχαίο.
Ο 42χρονος ετοιμαζόταν να περάσει τον δρόμο, αφού είχε αφήσει τον γιο του, όταν τον παρέσυρε όχημα που, κατά πληροφορίες, οδηγούσε ένας άνδρας χωρίς δίπλωμα και ασφάλεια και τον εγκατέλειψε.
Διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ όπου και οι γιατροί διαπίστωσαν πως ήταν εγκεφαλικά νεκρός. Την προσεχή Κυριακή, συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο, αποχαιρετώντας τον 42χρονο πατέρα.
Σε ανακοίνωση της διοίκησης του ΠΑΓΝΗ αναφέρεται μεταξύ άλλων:
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η λήψη οργάνων που προσφέρθηκαν από 42χρονο δότη, τα ξημερώματα της Πέμπτης 18/06/2026. Ο δότης νοσηλευόταν στην ΜΕΘ του νοσοκομείου. Η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου(Πα.Γ.Ν.Η) εκφράζει τα θερμότερα συλλυπητήρια στην οικογένεια του νέου αυτού ανθρώπου και ευχαριστεί για την μεγαλοψυχία της να προσφέρει ζωή, μέσα από τη δωρεά οργάνων, σε συνανθρώπους μας.
Ευχαριστεί επίσης το προσωπικό της ΜΕΘ, την Αναισθησιολογική κλινική, την ομάδα του Χειρουργείου για την αγαστή συνεργασία και πραγματοποίηση όλων των διαδικασιών της δωρεάς οργάνων με απόλυτο σεβασμό προς τον δότη και την οικογένειά του. Καθώς και τη Χειρουργική Μεταμοσχευτική ομάδα του Ευαγγελισμού και Ιπποκράτειου για την αφαίρεση των νεφρικών μοσχευμάτων και ήπατος, το Ωνάσειο για την αφαίρεση της καρδιάς και το Πα.Γ.Ν.Η για την αφαίρεση των κερατοειδών.
Ο γενικός συντονισμός έγινε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και της ομάδας συντονισμού μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου.
Η καρδιά παρελήφθη από την ομάδα του Ωνάσειου Νοσοκομείου, το ήπαρ και ένα νεφρό από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το άλλο νεφρό από τον Ευαγγελισμό και οι κερατοειδείς από την ομάδα του ΠΑΓΝΗ, σύμφωνα με το cretalive.gr.
Ο 42χρονος Κώστας νοσηλευόταν από την περασμένη Τετάρτη σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς παρασύρθηκε από όχημα στη συμβολή της Εθνικής Αντιστάσεως με την Παπανδρέου στο Ηράκλειο.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 42χρονος ήταν μαζί με τον γιο του, τον οποίο συνόδευσε σε εξωσχολική δραστηριότητα όταν έγινε το τροχαίο.
Ο 42χρονος ετοιμαζόταν να περάσει τον δρόμο, αφού είχε αφήσει τον γιο του, όταν τον παρέσυρε όχημα που, κατά πληροφορίες, οδηγούσε ένας άνδρας χωρίς δίπλωμα και ασφάλεια και τον εγκατέλειψε.
Διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ όπου και οι γιατροί διαπίστωσαν πως ήταν εγκεφαλικά νεκρός. Την προσεχή Κυριακή, συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο, αποχαιρετώντας τον 42χρονο πατέρα.
Σε ανακοίνωση της διοίκησης του ΠΑΓΝΗ αναφέρεται μεταξύ άλλων:
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η λήψη οργάνων που προσφέρθηκαν από 42χρονο δότη, τα ξημερώματα της Πέμπτης 18/06/2026. Ο δότης νοσηλευόταν στην ΜΕΘ του νοσοκομείου. Η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου(Πα.Γ.Ν.Η) εκφράζει τα θερμότερα συλλυπητήρια στην οικογένεια του νέου αυτού ανθρώπου και ευχαριστεί για την μεγαλοψυχία της να προσφέρει ζωή, μέσα από τη δωρεά οργάνων, σε συνανθρώπους μας.
Ευχαριστεί επίσης το προσωπικό της ΜΕΘ, την Αναισθησιολογική κλινική, την ομάδα του Χειρουργείου για την αγαστή συνεργασία και πραγματοποίηση όλων των διαδικασιών της δωρεάς οργάνων με απόλυτο σεβασμό προς τον δότη και την οικογένειά του. Καθώς και τη Χειρουργική Μεταμοσχευτική ομάδα του Ευαγγελισμού και Ιπποκράτειου για την αφαίρεση των νεφρικών μοσχευμάτων και ήπατος, το Ωνάσειο για την αφαίρεση της καρδιάς και το Πα.Γ.Ν.Η για την αφαίρεση των κερατοειδών.
Ο γενικός συντονισμός έγινε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και της ομάδας συντονισμού μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου.
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