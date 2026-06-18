Παρέσυραν και εγκατέλειψαν 42χρονο πατέρα στην Κρήτη, η οικογένειά του δώρισε τα όργανα

Ο 42χρονος Κώστας νοσηλευόταν από την περασμένη Τετάρτη σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς παρασύρθηκε από όχημα στη συμβολή της Εθνικής Αντιστάσεως με την Παπανδρέου στο Ηράκλειο