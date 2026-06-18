Το αδιαχώρητο στην Σαντορίνη: Οι τουρίστες κάνουν ουρές για να βγάλουν μια φωτογραφία το ηλιοβασίλεμα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Σαντορίνη Τουρίστες

Το αδιαχώρητο στην Σαντορίνη: Οι τουρίστες κάνουν ουρές για να βγάλουν μια φωτογραφία το ηλιοβασίλεμα, δείτε βίντεο

Τα γραφικά σοκάκια του νησιού έχουν γεμίσει με τουρίστες που θέλουν να καταγράψουν με τον φωτογραφικό τους φακό το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα

Το αδιαχώρητο στην Σαντορίνη: Οι τουρίστες κάνουν ουρές για να βγάλουν μια φωτογραφία το ηλιοβασίλεμα, δείτε βίντεο
27 ΣΧΟΛΙΑ
Η καλοκαιρινή σεζόν έχει ξεκινήσει και επίσημα και ήδη οι πρώτοι τουρίστες επισκέπτονται τα ελληνικά νησιά για να απολαύσουν τις διακοπές τους, ήλιο και θάλασσα.  Η Σαντορίνη έχει και τη φετινή χρονιά την τιμητική της, με τουρίστες να καταφθάνουν συνεχώς για να δουν από κοντά το μοναδικό ηλιοβασίλεμα από την Οία.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο αποτυπώνουν τον συνωστισμό που γίνεται στα σοκάκια της Σαντορίνης. Τουρίστες περιμένουν στην ουρά για να βγάλουν μια ωραία φωτογραφία στην Οία με φόντο το ηλιοβασίλεμα ή το μοναδικό τοπίο του νησιού.


@afterweather0 sunset. sea breeze. good people. 🌅🌊 afterweather somewhere above the aegean. #Afterweather #WindowsDown #Santorini #MelodicHouse #EDM ♬ original sound - AFTERWEATHER

@itsunduss #goldenhour #greece #sunset #fyp #santorini ♬ original sound - aidxn

@thatgirl.ji Reality of catching the sunset in #Oia #santorini #sunset ♬ original sound - guy ☆

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@munchreen I would strongly recommend booking a restaurant with a nice view for sunset, or avoiding Oia at this time! There are several beautiful spots around Santorini where you’ll have a much better experience !! #santorini #oiasunset #santorinisunset #oia #goldenhour ♬ original sound - Bob Velseb


@santorinihabibi Santorini at 7AM, best photo spot! 3 blue dome craze #santorini #oiasantorini #santoriniphotographer ♬ sonido original - Puro Retro
27 ΣΧΟΛΙΑ

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