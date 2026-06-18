Ιζαμπέλλα Φούλοπ για τον σύζυγό της: Είναι δύσκολη πίστα το να κάνουμε παιδί αυτή τη στιγμή

Η ηθοποιός μίλησε και για τη γνωριμία της με τον σύζυγό της, σημειώνοντας πως ήταν φίλοι ως παιδιά: «Τον ξέρω από τότε που γεννήθηκα, γιατί οι γονείς μας ήταν φίλοι κολλητοί και κάναμε παρέα. Δεν ήταν ο παιδικός μου έρωτας. Καμία επαφή. Ήμασταν φίλοι και μετά κάναμε κάποια χρόνια να βρεθούμε, χαθήκαμε και ξαναβρεθήκαμε κάπως τυχαία ενήλικες. Ήταν μπερδεμένα τα πράγματα, ξεμπερδεύτηκαν κάπως μόνα τους», είπε και όσον αφορά στο ποιος έκανε το πρώτο βήμα στη σχέση τους, απάντησε: «Η δική μου εκδοχή είναι ότι εκείνος έκανε το πρώτο βήμα», επισημαίνοντας πως της έστειλε λουλούδια για μία παράσταση που έπαιζε.

Δύσκολη πίστα θεωρεί η Ιζαμπέλλα Φούλοπ πως είναι αυτή του παιδιού τη δεδομένη στιγμή της ζωής της.Η ηθοποιός μιλώντας για τον γάμο της με τον πολίσταστην εκπομπή «Πρωινό» την Πέμπτη 18 Ιουνίου, εξήγησε πως λόγω της απόστασης μεταξύ τους δεν είναι εύκολο να γίνουν γονείς. Εκείνος εξαιτίας των επαγγελματικών του υποχρεώσεων λείπει πολύ, γεγονός που είναι αρκετά δύσκολο και για τους δύο, ωστόσο πάντοτε βρίσκουν τις ισορροπίες τους.Όπως επισήμανε η Ιζαμπέλλα Φούλοπ για τον σύζυγό της: «Είμαστε μαζί 8 χρόνια και παντρευτήκαμε πέρυσι τον Δεκέμβρη. Δεν έχουμε παιδάκι ακόμα. Είναι έτσι οι επαγγελματικές μας υποχρεώσεις αυτή τη στιγμή που είναι δύσκολη πίστα το να κάνουμε παιδί».Στη συνέχεια εξήγησε πώς λειτουργεί ο γάμος τους παρά την απόσταση: «Είναι γάμος εξ αποστάσεως, είμαστε στο facetime όλη την ώρα. Τον πρώτο καιρό είναι πάντα δύσκολο. Μετά κάπως το συνηθίζεις και βρίσκεις τις ισορροπίες σου», ανέφερε.Όταν ρωτήθηκε αν ζηλεύει, η Ιζαμπέλλα Φούλοπ απάντησε: «Γενικώς πιστεύω ότι η ζήλια δεν τροφοδοτείται από καταστάσεις, τροφοδοτείται από σένα, από μέσα σου. Αν είσαι άνθρωπος που ζηλεύει, θα βρεις λόγους να ζηλέψεις. Είτε είναι η απόσταση, είτε ο άλλος είναι δίπλα σου, είτε είστε μαζί, είτε φοράει μάξι, είτε μίνι».