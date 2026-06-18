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Καταδικάστηκε ο 63χρονος καθηγητής που παρενόχλησε 8χρονη σε πάρκο στη Θεσσαλονίκη, τον είδαν μητέρες και κάλεσαν την Αστυνομία
Καταδικάστηκε ο 63χρονος καθηγητής που παρενόχλησε 8χρονη σε πάρκο στη Θεσσαλονίκη, τον είδαν μητέρες και κάλεσαν την Αστυνομία
Τι κατέθεσε μητέρα που βρισκόταν στο σημείο και ήταν μπροστά στο περιστατικό - Το περιστατικό σημειώθηκε στο πολυσύχναστο πάρκο της περιοχής νωρίς το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας
Σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών καταδικάστηκε ο 63χρονος καθηγητής που κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά ένα 8χρονο κορίτσι, στο Άλσος Συκεών στη Θεσσαλονίκη.
Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ατόμου που δεν έχει συμπληρώσει τα δέκα έτη, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Το δικαστήριο αποφάσισε η ποινή του να μετατραπεί προς δέκα ευρώ ημερησίως, και έτσι ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο πολυσύχναστο πάρκο της περιοχής νωρίς το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, ενώ ο 63χρονος συνελήφθη χάρη στην παρέμβαση άλλων γονέων, οι οποίοι αντιλήφθηκαν την ύποπτη συμπεριφορά του και ειδοποίησαν την αστυνομία.
Σύμφωνα με την κατάθεση μητέρας, η οποία ήταν αυτόπτης μάρτυρας, είδε τον 63χρονο να μιλάει με το κοριτσάκι από τη Νιγηρία και από τη γλώσσα του σώματος αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. «Ρωτήσαμε τις άλλες μητέρες αν τον ξέρουν, καθώς εκείνη την ώρα είχαμε παιδικό πάρτι στο πάρκο, και καμία δεν τον γνώριζε» ανέφερε.
Όπως προέκυψε από την αποδεικτική διαδικασία, ο κατηγορούμενος καθόταν πάνω σε ποδήλατο γυμναστικής και ακριβώς μπροστά του είχε το παιδί. «Την χάιδευε στους γλουτούς, στην πλάτη και της έκανε μασάζ. Προσπαθούσαμε να αντιληφθούμε αν είναι συγγενείς. Ό,τι και να ήταν, δεν μας άρεσε. Κάλεσα την αστυνομία και τους εξήγησα ποια ήταν η κατάσταση, τι ήταν αυτό που βλέπαμε, και είπαν ότι έρχονται αμέσως. Όσο περιμέναμε, έβαζε τα χέρια του μέσα από την μπλούζα της. Τραβούσε το παντελόνι. Καθόταν στο όργανο γυμναστικής και είχε κολλήσει πάνω στο κοριτσάκι», κατέθεσε η μάρτυρας.
Συμπλήρωσε, δε, ότι ο κατηγορούμενος κάλεσε και τη 10χρονη αδελφή του κοριτσιού, που ήταν μαζί της στο πάρκο, η οποία και κάθισε στα πόδια του.
Δεύτερη μητέρα, η οποία ήταν επίσης αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού και κατέθεσε στο δικαστήριο, ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος καθόταν πίσω από το κοριτσάκι στο ποδήλατο και το έπιανε με τα χέρια του. «Έβαζε τα χέρια του μέσα από τα μανίκια, μέσα στη μπλούζα, πίσω στην πλάτη. Ήταν πάνω στο ποδήλατο, πίσω ο κύριος κολλητά, μπροστά το κοριτσάκι», είπε.
«Της είπα "έλα παιδί μου να πάρουμε τη μαμά". Είπε "θα έρθει ο θείος μας να μας πάρει". Η μικρή δεν ήταν καλά, ήταν βρεγμένη και έκλαιγε. Με ρώτησε αν μπορεί να κάνει ποδήλατο. Εκ των υστέρων αποδείχθηκα αφελής που της είπα "να σε βοηθήσω να κάνουμε ποδήλατο, εσύ θα είσαι πιο μπροστά". Ήταν στενός ο χώρος και αναγκάστηκα να βάλω τα χέρια μου πάνω της. Της σκούπισα το μέτωπο γιατί είχε ιδρώσει. Ήμουν αφελής. Σίγουρα δέχομαι ότι δεν ήταν κάτι σωστό».
Σε άλλο σημείο της απολογίας του υποστήριξε ότι το κορίτσι «ήθελε επειγόντως και επέμενε να κάνει ποδήλατο. Την τοποθέτησα μπροστά και εγώ από πίσω τη βοηθούσα. Δεν θα γινόταν αν ήμουν από δίπλα, δεν θα έφτανα».
«Ήταν παιδική αφέλεια αυτό που έκανα. Ήταν μεγάλο λάθος. Παρεξηγήθηκα. Πρώτη φορά στη ζωή μου ενήργησα με τόσο αφελή τρόπο. Λυπήθηκα το παιδί. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ επειδή έκλαιγε. Παραδέχομαι ότι μπήκαν τα χέρια μου στον ώμο της κάποια στιγμή. Την έπιασα για να μην πέσω. Πρότεινα να της αγοράσω παγωτό για να την ηρεμήσω», υποστήριξε, σημειώνοντας ότι εργάζεται ως καθηγητής 30 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα χωρίς να έχει δώσει δικαιώματα.
Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ατόμου που δεν έχει συμπληρώσει τα δέκα έτη, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Το δικαστήριο αποφάσισε η ποινή του να μετατραπεί προς δέκα ευρώ ημερησίως, και έτσι ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο πολυσύχναστο πάρκο της περιοχής νωρίς το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, ενώ ο 63χρονος συνελήφθη χάρη στην παρέμβαση άλλων γονέων, οι οποίοι αντιλήφθηκαν την ύποπτη συμπεριφορά του και ειδοποίησαν την αστυνομία.
Σύμφωνα με την κατάθεση μητέρας, η οποία ήταν αυτόπτης μάρτυρας, είδε τον 63χρονο να μιλάει με το κοριτσάκι από τη Νιγηρία και από τη γλώσσα του σώματος αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. «Ρωτήσαμε τις άλλες μητέρες αν τον ξέρουν, καθώς εκείνη την ώρα είχαμε παιδικό πάρτι στο πάρκο, και καμία δεν τον γνώριζε» ανέφερε.
Όπως προέκυψε από την αποδεικτική διαδικασία, ο κατηγορούμενος καθόταν πάνω σε ποδήλατο γυμναστικής και ακριβώς μπροστά του είχε το παιδί. «Την χάιδευε στους γλουτούς, στην πλάτη και της έκανε μασάζ. Προσπαθούσαμε να αντιληφθούμε αν είναι συγγενείς. Ό,τι και να ήταν, δεν μας άρεσε. Κάλεσα την αστυνομία και τους εξήγησα ποια ήταν η κατάσταση, τι ήταν αυτό που βλέπαμε, και είπαν ότι έρχονται αμέσως. Όσο περιμέναμε, έβαζε τα χέρια του μέσα από την μπλούζα της. Τραβούσε το παντελόνι. Καθόταν στο όργανο γυμναστικής και είχε κολλήσει πάνω στο κοριτσάκι», κατέθεσε η μάρτυρας.
Συμπλήρωσε, δε, ότι ο κατηγορούμενος κάλεσε και τη 10χρονη αδελφή του κοριτσιού, που ήταν μαζί της στο πάρκο, η οποία και κάθισε στα πόδια του.
Δεύτερη μητέρα, η οποία ήταν επίσης αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού και κατέθεσε στο δικαστήριο, ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος καθόταν πίσω από το κοριτσάκι στο ποδήλατο και το έπιανε με τα χέρια του. «Έβαζε τα χέρια του μέσα από τα μανίκια, μέσα στη μπλούζα, πίσω στην πλάτη. Ήταν πάνω στο ποδήλατο, πίσω ο κύριος κολλητά, μπροστά το κοριτσάκι», είπε.
«Ήθελα να τη βοηθήσω»Στην απολογία του ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ήθελε να… βοηθήσει την 8χρονη, η οποία τον πλησίασε, όπως είπε, κλαίγοντας και του ζήτησε να καλέσει τη μητέρα της από το κινητό του τηλέφωνο. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η ανήλικη επέμενε να κάνει ποδήλατο γυμναστικής, παρόλο που δεν έφτανε λόγω ύψους.
«Της είπα "έλα παιδί μου να πάρουμε τη μαμά". Είπε "θα έρθει ο θείος μας να μας πάρει". Η μικρή δεν ήταν καλά, ήταν βρεγμένη και έκλαιγε. Με ρώτησε αν μπορεί να κάνει ποδήλατο. Εκ των υστέρων αποδείχθηκα αφελής που της είπα "να σε βοηθήσω να κάνουμε ποδήλατο, εσύ θα είσαι πιο μπροστά". Ήταν στενός ο χώρος και αναγκάστηκα να βάλω τα χέρια μου πάνω της. Της σκούπισα το μέτωπο γιατί είχε ιδρώσει. Ήμουν αφελής. Σίγουρα δέχομαι ότι δεν ήταν κάτι σωστό».
Σε άλλο σημείο της απολογίας του υποστήριξε ότι το κορίτσι «ήθελε επειγόντως και επέμενε να κάνει ποδήλατο. Την τοποθέτησα μπροστά και εγώ από πίσω τη βοηθούσα. Δεν θα γινόταν αν ήμουν από δίπλα, δεν θα έφτανα».
«Ήταν παιδική αφέλεια αυτό που έκανα. Ήταν μεγάλο λάθος. Παρεξηγήθηκα. Πρώτη φορά στη ζωή μου ενήργησα με τόσο αφελή τρόπο. Λυπήθηκα το παιδί. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ επειδή έκλαιγε. Παραδέχομαι ότι μπήκαν τα χέρια μου στον ώμο της κάποια στιγμή. Την έπιασα για να μην πέσω. Πρότεινα να της αγοράσω παγωτό για να την ηρεμήσω», υποστήριξε, σημειώνοντας ότι εργάζεται ως καθηγητής 30 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα χωρίς να έχει δώσει δικαιώματα.
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