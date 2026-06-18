Καταδικάστηκε ο 63χρονος καθηγητής που παρενόχλησε 8χρονη σε πάρκο στη Θεσσαλονίκη, τον είδαν μητέρες και κάλεσαν την Αστυνομία

Τι κατέθεσε μητέρα που βρισκόταν στο σημείο και ήταν μπροστά στο περιστατικό - Το περιστατικό σημειώθηκε στο πολυσύχναστο πάρκο της περιοχής νωρίς το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας